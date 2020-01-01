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Видео дня: Блогер создал самую большую PlayStation 5 в мире

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Приставка не в каждый дом поместится.
Самая большая PS5
Самая большая PS5
скриншот видео

Если вы думали, что Sony PS5 огромна, вы еще ничего не видели. Ютубер под ником ZHC показал то, что можно назвать самой большой в мире PS5. Говорят, что это устройство в 100 раз больше, чем сама консоль, и она действительно работает.

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Так что это не просто для галочки, поскольку консоль на самом деле функционирует и в нее можно играть с гигантским контроллером DualSense, который выглядит невероятно весело. Подсчитано, что гигантская PS5 стоила около 70 000 долларов, что в 140 раз дороже, чем обычная PS5.

ZHC также объявил конкурс, в котором команды будут настраивать любую сторону консоли, раскрашивая ее. ZHC сказал, что если его команда выиграет, они все получат PS5, и он также пожертвует консоли PS5 на благотворительность. Он также заявил, что в случае проигрыша отдаст этого огромного зверя, если у кого-то есть место для него в доме.

Это довольно забавная идея, и если в конечном итоге это принесет пользу благотворительным организациям, тем лучше. Интересно, попробует ли кто-нибудь сделать еще больше?

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть слили геймплей первой игры для PlayStation 5.

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Теги: рекорд, PlayStation 5, видео, видео дня
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