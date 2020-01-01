Видео дня: Блогер создал самую большую PlayStation 5 в мире

Приставка не в каждый дом поместится.

Если вы думали, что Sony PS5 огромна, вы еще ничего не видели. Ютубер под ником ZHC показал то, что можно назвать самой большой в мире PS5. Говорят, что это устройство в 100 раз больше, чем сама консоль, и она действительно работает.

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Так что это не просто для галочки, поскольку консоль на самом деле функционирует и в нее можно играть с гигантским контроллером DualSense, который выглядит невероятно весело. Подсчитано, что гигантская PS5 стоила около 70 000 долларов, что в 140 раз дороже, чем обычная PS5.

ZHC также объявил конкурс, в котором команды будут настраивать любую сторону консоли, раскрашивая ее. ZHC сказал, что если его команда выиграет, они все получат PS5, и он также пожертвует консоли PS5 на благотворительность. Он также заявил, что в случае проигрыша отдаст этого огромного зверя, если у кого-то есть место для него в доме.

Это довольно забавная идея, и если в конечном итоге это принесет пользу благотворительным организациям, тем лучше. Интересно, попробует ли кто-нибудь сделать еще больше?

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть слили геймплей первой игры для PlayStation 5.