В вечной мерзлоте Сибири нашли доисторические вирусы

Вирусы извлекли из останков доисторической лошади.

Российская государственная лаборатория "Вектор" во вторник объявила о начале исследования доисторических вирусов путем анализа останков животных, извлеченных из таявшей вечной мерзлоты.

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В заявлении лаборатории, расположенной в Сибири, говорится, что цель проекта - выявить палеовирусы и провести передовые исследования эволюции вирусов.

Исследования в сотрудничестве с Якутским университетом начались с анализа тканей, извлеченных из доисторической лошади, возраст которой предположительно составляет не менее 4500 лет.

Вектор сказал, что останки были обнаружены в 2009 году в Якутии, обширном сибирском регионе, где регулярно обнаруживаются останки палеолитических животных, в том числе мамонтов.

Исследователи заявили, что будут исследовать останки мамонтов, лосей, собак, куропаток, грызунов, зайцев и других доисторических животных.

Ученые извлекли вирус из древней лошади s-vfu.ru

Заведующий лабораторией Музея мамонта Якутского университета Максим Чепрасов сообщил в пресс-релизе, что обнаруженные животные уже были предметом бактериальных исследований.

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Но добавил: "Мы впервые проводим исследования палеовирусов".

Лаборатория "Вектор" в Новосибирской области Сибири - бывший центр разработки биологического оружия в советские времена. Это одно из двух в мире хранилищ вируса оспы.

Компания "Вектор" разработала вакцину против коронавируса EpiVacCorona, лицензию на которую в России получили в октябре, а массовое производство планируется начать в конце этого месяца.

Ученые говорят, что Арктика нагревается вдвое быстрее, чем в среднем в мире, подвергая опасности местную дикую природу, а также высвобождая углерод, хранящийся в тающей вечной мерзлоте.

Напомним, ранее сообщалось, что найдены организмы, которые питаются вирусами.