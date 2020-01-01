Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Изменится ли голос курицы от гелия? Эксперименты

Комментариев: 0
Сможет ли гелий изменить звук игрушки?

Читай также: Эксперимент: Прыжок на батут с тысячью кричащих куриц

Блогеры из It's Mamix решили немного поэкспериментировать. Гелий меняет голос человека… Но сможет ли он изменить звук, который издают другие предметы? Например, орущих куриц! Да, обычная орущая курица с обычным гелием.

Чтобы узнать результат - вам нужно просто посмотреть ролик.

Напомним, ранее блогеры показали, как отреагирует курица на зеркальный лабиринт.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: эксперименты, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь