Изменится ли голос курицы от гелия? Эксперименты

Сможет ли гелий изменить звук игрушки?

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Блогеры из It's Mamix решили немного поэкспериментировать. Гелий меняет голос человека… Но сможет ли он изменить звук, который издают другие предметы? Например, орущих куриц! Да, обычная орущая курица с обычным гелием.

Чтобы узнать результат - вам нужно просто посмотреть ролик.

Напомним, ранее блогеры показали, как отреагирует курица на зеркальный лабиринт.