Изображения и характеристики Samsung Galaxy A52 и A52 5G попали в Сеть

Ожидается, что Samsung выпустит пару смартфонов серии Galaxy A в ближайшие недели, но перед официальным запуском подробности об устройствах продолжают появляться в Интернете.

После утечки информации о Galaxy A72, теперь подробности о грядущих Galaxy A52 и A52 5G появились в сети через WinFuture.

Само название подтверждает, что ключевое различие между обеими моделями - это возможность подключения. Что касается запуска, точная дата пока не известна, но ожидается, что устройства выйдут официально к концу этого года или в начале марта.

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Теперь, переходя к спецификациям, стандартный Samsung Galaxy A52 работает от Qualcomm Snapdragon 720G SoC, а вариант 5G будет поставляться с чипсетом Snapdragon 750G.

Помимо разницы в возможностях подключения и чипсете, оба смартфона почти одинаковы - как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения технических характеристик. Оба будут доступны в двух конфигурациях памяти - 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.

Оба устройства оснащены 6,52-дюймовым дисплеем Super AMOLED Full HD + с разрешением экрана 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и оптическим датчиком отпечатков пальцев под дисплеем для дополнительной защиты.

Смартфоны будут оснащены четырьмя камерами на задней панели, где четыре датчика камеры и светодиодная вспышка размещены на прямоугольном модуле. Вся установка находится в верхнем левом углу телефона.

Они будут работать под управлением новейшей операционной системы Android 11 с Samsung One UI 3 сверху. Устройства также имеют поддержку NFC и степень защиты IP67, что делает их водо- и пыленепроницаемыми. Телефоны питаются от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживают быструю зарядку 25 Вт.

Модели Samsung Galaxy A52 будут представлены в четырех цветах - Awesome White, Awesome Black, Awesome Blue и Awesome Violet. Ожидается, что вариант 4G будет стоить от 349 евро, а вариант 5G - от 429 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung выпустила датчики камеры на 108 Мп для небольших смартфонов.