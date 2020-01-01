SpaceX промахнулся: На орбиту вывели 60 спутников, но посадка не удалась

SpaceX запускает на орбиту 60 новых интернет-спутников Starlink, потеряв при этом ракету.

Ракета SpaceX Falcon 9 запустила новую партию из 60 интернет-спутников Starlink на орбиту рано утром (16 февраля), но не смогла приземлиться на плавучей платформе в море.

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Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9, увенчанная 60 широкополосными космическими аппаратами, стартовала с космического стартового комплекса на станции космических сил на мысе Канаверал, в 05:59 по Киеву 16 февраля. Приблизительно девять минут спустя первая ступень ракеты вернулась на Землю, чтобы совершить шестую попытку приземления на беспилотный корабль SpaceX «Конечно, я все еще люблю тебя» в Атлантическом океане, но не попала в цель.

"Похоже, что сегодня вечером мы не приземлились на ракете-носителе "Конечно, я все еще люблю тебя", - заявила инженер-технолог SpaceX Джессика Андерсон во время комментария к запуску в прямом эфире. "Очень жаль, что мы не восстановили этот ускоритель, но наша вторая ступень все еще находится на номинальной траектории".

SpaceX восстанавливает ступени своих ракет Falcon 9 для повторного использования, но компания также неоднократно заявляла, что доставка полезной нагрузки полета на орбиту всегда является основной задачей.

Сегодняшний запуск был первым из двух запланированных запусков Starlink в течение недели; еще 60 спутников должны вылететь рано в среду (17 февраля) на другом Falcon 9. Такая быстрая последовательность связана с тем, что SpaceX недавно пришлось менять свои запланированные миссии Starlink из-за проблем, связанных как с погодой, так и с оборудованием.

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Эта миссия была также 108-м полетом для Falcon 9. Это ознаменовало бы посадку 75-й ракеты для компании, если бы Falcon 9 успешно приземлился.

Версия Falcon 9, которую мы видим сегодня, представляет собой усовершенствованную версию своих предшественников, способную летать несколько раз с небольшими изменениями между ними. Это связано с серией обновлений, полученных Falcon 9 в 2018 году, включая более надежную систему тепловой защиты, титановые ребра сетки и более прочную межкаскадную конструкцию, которые упрощают повторное использование.

Таким образом, этот парк более мощных ракет позволил SpaceX выполнять больше миссий. В 2020 году компания запускала рекордные 26 запусков, 22 из которых выполнялись на ракетах-ветеранах.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустил одну ракету восемь раз подряд.