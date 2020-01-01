Лучшие беспроводные наушники 2021 года: Что выбрать

Лучшие беспроводные наушники - это те устройства, которые вы захотите везде брать с собой.

Обеспечивая высочайшее качество звука без использования неудобных кабелей, они представляют собой идеальное сочетание портативности и возможностей, многие из которых предлагают такие высококлассные функции, как гидроизоляция и активное шумоподавление (ANC).

Как выбрать лучшие беспроводные наушники для себя?

Лучшие бюджетные беспроводные наушники freepik.com

Самое главное, что нужно искать в лучших беспроводных наушниках, - это время автономной работы. Большинство устройств имеют ожидаемое время автономной работы или количество часов, в течение которых устройство может работать без подзарядки. Большинство беспроводных наушников рассчитаны на работу от 5 до 8 часов, в то время как наушники Bluetooth могут работать около 25 часов или больше.

Еще одним важным фактором является дизайн: в зависимости от того, как вы их носите, вы можете использовать накладные или внутриканальные беспроводные наушники.

Если вас интересует пара действительно беспроводных наушников, убедитесь, что вы получили несколько дополнительных ушных вкладышей, кабель для зарядки, руководство пользователя и, самое главное, чехол для зарядки. Поскольку у наушников меньше времени автономной работы, чем у наушников-вкладышей, велика вероятность, что вам придется заряжать их на ходу.

Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 - Лучшие беспроводные наушники в целом Sony

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Sony WH-1000XM4 - лучшие беспроводные наушники на рынке. Гулкая и просторная звуковая сцена Sony находится на переднем крае, воспроизводя полный диапазон частот, поэтому вы можете почувствовать все низкие, средние и высокие частоты, исходящие из 40-миллиметровых динамиков. У вас есть роскошь тонкой настройки звука для вашего слуха, регулируя эквалайзер или выбирая из множества предустановок в приложении Sony Headphones, которое имеет больше интересных функций, чем расширенная функциональность. Если шумоподавление - это то, что вы действительно ищете, WH-1000XM4 - это самый близкий к элитному ANC, который вы найдете рядом с Bose 700. Кроме того, параметры подключения (Bluetooth 5.0, NFC, многоточечная технология) и сенсорное управление работают плавно.

В дизайне мало что изменилось, и это нормально, поскольку наушники по-прежнему выглядят четкими, хотя мы хотели бы, чтобы качество связи было исправлено.

Bose 700

Bose 700 - Лучшая в своем классе система активного шумоподавления в ярком дизайне

Наушники Bose 700 подняли планку для наушников с активным шумоподавлением, эффективно подавляя внешний шум, и в то же время позволяя вам четко быть слышным, когда вы разговариваете с кем-то по телефону или вызываете цифрового помощника. 700s не экономят на качестве звука, предлагая чистый, сбалансированный звук с некоторыми впечатляющими, интуитивно понятными техническими особенностями.

На данный момент это единственная модель, разработанная с 11 уровнями шумоподавления, чтобы сохранять тишину, не добавляя искажений к вашей музыке, и режим полной прозрачности также впечатляет. Стандартное время автономной работы составляет 20 часов, хотя вы можете потратить больше на дорожный зарядный чехол, который вмещает 40 дополнительных часов игрового времени и стильно защищает банки. Любой, кто хочет обновить свои наушники для работы из дома, может также захотеть взглянуть на Bose 700 UC , новую версию, которая поддерживает превосходную производительность микрофона оригинала и запрограммирована для работы со сторонними облачными сервисами, такими как Microsoft Teams, Google. Hangouts Meet и Zoom для улучшения виртуального сотрудничества.

Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro - Лучшие AirPods, которые вы можете купить

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Беспроводные наушники Apple с шумоподавлением определенно оправдывают их ажиотаж. Главной особенностью его набора функций является активное шумоподавление, которое на удивление эффективно для подавления шумных пассажиров и минимизации фоновых шумов во время телефонных звонков. Добавление ушных вкладышей значительно улучшает стабильность наушников и качество звука; кончики обеспечивают надежное, плотное прилегание, позволяющее музыке звучать более полно. Apple также разработала адаптивный эквалайзер, который автоматически настраивает низкие и средние частоты в соответствии с формой вашего уха. В дополнение к своим звуковым возможностям Apple выпустила обновление iOS 14, в котором представлены две новые функции: автоматическое переключение между устройствами Apple и пространственный звук для создания трехмерного звукового пространства.

Руки? Это так давно. Благодаря чипу Apple H1, AirPods Pro обладают еще большей интеграцией Siri без помощи рук. Кроме того, вы получаете практически мгновенное сопряжение и стабильные соединения, которые мы привыкли ожидать от аудиопродукции Apple. А благодаря новым датчикам силы, встроенным в модернизированные штанги, вам, возможно, больше никогда не придется прикасаться к своему смартфону.

Apple AirPods Max

Apple AirPods Max - Лучшие накладные беспроводные наушники для пользователей iOS

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Изящные AirPods Pro - гораздо более экономичный путь к наушникам Apple, учитывая, что AirPods Max стоил вдову 549 долларов. Тем не менее, вы получаете то, за что платите, и с чисто технической точки зрения первые наушники Apple с наушниками просто фантастичны.

Есть активное шумоподавление, которое работает примерно так же, как лучшее на рынке. Есть Spatial Audio, который создает поразительный эффект объемного звука, когда вы двигаете головой. Безупречное качество сборки, удобная набивка наушников из пены с эффектом памяти, хорошее время автономной работы - список можно продолжить. Стоит отметить, что если вы когда-нибудь захотите переключиться на проводное прослушивание, вам нужно будет купить отдельный кабель Lightning за 35 долларов, но только с Bluetooth эти наушники являются отличным компаньоном для iOS.

Sennheiser CX 400BT

Sennheiser CX 400BT - Доступные беспроводные наушники с высочайшим качеством звука

Sennheiser CX 400BT занимают заманчивое пространство между низкокачественными бюджетными наушниками и пугающе дорогими наушниками премиум-класса. Они сочетают в себе лучшее из обоих: доступные, но способные к чудесно настроенному аудиовыходу, это наушники, которые вы не захотите вынимать. Тем более что они такие удобные.

Стоит отметить, что у них нет шумоподавления или какой-либо водонепроницаемости или защиты от пота, поэтому они не совсем идеальны для путешествий на большие расстояния или ношения в тренажерном зале. Но как наушники общего назначения они очень хороши.

Напомним, ранее мы рассказали, как сделать, чтобы наушники не запутывались.