Самые красивые и зрелищные химические эксперименты
Некоторые из таких экспериментов можно повтороить и дома.
Какие зрелищные опыты по химии можно сделать при помощи золота, серебра и меди?
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Блогер показал, как растворить золото, «Дерево Дорфмана» из ртути и серебра, создание Царской водки, простой и эффектный способы получения железа, как горит железная вата, удивительные свойства ферромагнитной жидкости и как получить органическое соединение из неорганического.
Напомним, ранее блогеры показали, как сварить яйцо без огня и электричества.
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