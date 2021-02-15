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Марк Цукерберг призвал Facebook причинить боль Apple

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Facebook даже могла подать в суд на Apple.
Цукерберг обиделся на Кука
Цукерберг обиделся на Кука
EPA/UPG

У Apple и Facebook на данный момент не самые лучшие отношения. Facebook на протяжении многих лет подвергался критике за свои методы сбора данных. Apple, с другой стороны, делает все возможное, чтобы защитить конфиденциальность своих пользователей, что сильно расходится с мнением Facebook.

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Настолько, что оба генеральных директора сказали не очень хорошие вещи о компаниях друг друга. Однако отчет Wall Street Journal показал, что еще в 2018 году генеральный директор Facebook Марк Цукерберг был взволнован комментариями Тима Кука (генерального директора Apple) в Facebook во время национального телешоу, где Кук сказал, что Apple никогда бы не нашла себя, если бы вела себя как Facebook.

В отчете утверждается, что Цукерберг считал комментарии Кука "чрезвычайно бойкими" и "совсем не соответствующими правде" до такой степени, что он сказал своей команде, что им нужно "причинить боль" Apple. Хотя мы не уверены, что именно он планировал, в отчете говорится, что юристы и руководители по связям с общественностью Facebook обсуждали идею поднять антимонопольные вопросы о Facebook через лоббистские группы, регулирующие органы или даже сами подать антимонопольный иск.

При этом вполне возможно, что Facebook добился своего, или, по крайней мере, частично. Это связано с тем, что прямо сейчас судебная тяжба Apple и Epic друг против друга открыла дверь для большего количества вопросов об Apple и их методах работы в App Store.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple наказала Facebook за подкуп пользователей.

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Теги: Facebook, Apple
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.02.2021, 14:52
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Стганно Цукэгъбэгъх ф гнэвэ, эта шьтота?
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