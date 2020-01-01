Астрофотография и отсутствие портов: В Сеть попали данные про iPhone 13

Последние утечки информации об Apple iPhone 13 только что появились в сети, в которых предлагались новые интересные функции, которые появятся в серии следующего поколения.

Согласно отчету PhoneArena, известный аналитик Макс Вайнбах и ютубер Джон Проссер опубликовали новую информацию об iPhone 13. Как и в предыдущем случае, iPhone 13 Pro будет иметь слегка более текстурированную мягкую матовую заднюю панель для лучшего и более удобного захвата. Инсайдер также добавил, что iPhone 2021 года высокого класса также будет иметь постоянно отображаемый LTPO с панелью с высокой частотой обновления 120 Гц, аналогичной дисплею ProMotion на iPad Pro, для плавного пользовательского интерфейса и взаимодействия с устройством.

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Примечательно, что Apple Watch Series 6 уже использует тот же экран LTPO для постоянного отображения. Вайнбах добавил, что «Always-On Display» будет иметь минимальные возможности настройки. Текущий дизайн в основном выглядит как приглушенный экран блокировки. Часы и заряд аккумулятора видны всегда. Уведомления отображаются с помощью панели и значков. После получения уведомление будет появляться нормально, за исключением того, что экран не будет полностью загораться. Вместо этого он будет отображаться так же, как вы привыкли прямо сейчас, за исключением того, что он будет затемнен и будет отображаться только временно.

Кроме того, Apple iPhone 13 будет эстетически похож на серию iPhone 12 с точки зрения дизайна, а также будет иметь функцию астрофотографии, которую можно увидеть в смартфонах Google Pixel. Для тех, кто не знает, эта функция позволяет пользователям делать четкие фотографии ночного неба, звезд и луны. Сообщается, что если просто направить iPhone в небо, автоматически активируется режим астрофотографии с более длительной выдержкой и дополнительной внутренней обработкой. К сожалению, эта новость все еще не подтверждена, так что отнеситесь к ней с недоверием, но вы можете посмотреть видео.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple проиграла суд по замедлению iPhone.