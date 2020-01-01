Исследование: Пользователи Android лучшие партнеры, чем владельцы iPhone

Но владельцы iPhone чаще ходят на свидания.

День святого Валентина не за горами, поэтому многие люди думают об отношениях. Compare My Mobile решили использовать этот повод, чтобы провести исследование на стыке романтики и технологий.

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На сайте проведен опрос немногим более 2000 человек. В ходе исследования были заданы вопросы о раздражающих телефонных привычках и о том, как эти привычки могут раздражать романтических партнеров. Исследование взаимоотношений убедительно свидетельствует о том, что в целом пользователи Android менее подвержены этим раздражающим привычкам, чем пользователи iPhone. Таким образом, разумно сказать, что владельцы Android могут быть лучшими партнерами, чем владельцы iPhone.

Удивительно, но больше всего людей раздражала дурная привычка использовать телефон во время телешоу или фильма. Это было даже выше, чем отсутствие ответов на сообщения или даже лайки непристойных постов других людей в социальных сетях. Исследование показывает, что вероятность того, что пользователи iPhone будут разговаривать по телефону во время просмотра фильма, составляет 75% по сравнению с 59% пользователей Android.

К сожалению, на этом хорошие новости для пользователей Android закончились. В прошлом году компания Compare My Mobile провела другое исследование взаимоотношений, в результате которого выяснилось, что пользователи iPhone чаще получают свидания, чем пользователи Android. Можно предположить, что пользователю Android может быть сложнее найти партнера, но как только они это сделают, они с большей вероятностью будут его удерживать.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы Android тратят на приложения в 10 раз меньше обладателей iPhone.