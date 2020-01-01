Как получить электричество из огня: Эксперименты
Можно ли при помощи огня зарядить телефон?
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Что можно питать одной свечой? И можно ли зарядить телефон от огня? Это проверит блогер из Огненное ТВ.
Как сделать электрогенератор, который работает от огня? Что такое термоЭДС и как работает Эффект Зеебек.
Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько слоев скотча спасут ногу от шредера.
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