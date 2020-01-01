Как получить электричество из огня: Эксперименты

Можно ли при помощи огня зарядить телефон?

Читай также: Закипает ли кровь в вакууме: Эксперименты

Что можно питать одной свечой? И можно ли зарядить телефон от огня? Это проверит блогер из Огненное ТВ.

Как сделать электрогенератор, который работает от огня? Что такое термоЭДС и как работает Эффект Зеебек.

Напомним, ранее блогеры проверяли, сколько слоев скотча спасут ногу от шредера.