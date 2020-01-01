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Тренды YouTube: Кончаловский у Собчак и В Чернобыльскую зону на дрезине

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В тренде - интервью и влог.

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ: о «Дорогих товарищах!», русском народе и «Оскаре»

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Ксения Собчак взяла онлайн-интервью у режиссера Андрея Кончаловского. Он рассказал о своем новом фильме, номинации на Оскар и цензуре.

В Чернобыльскую Зону на самодельной ДРЕЗИНЕ

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У блогера Креосан есть мечта детства - отправиться в путешествие по заброшенной железной дороге на самодельной дрезине. Поэтому он с другими блогерами построил электрическую тележку из старых холодильников и гироскутеров, чтобы отправиться в путешествие по покинутым железным дорогам в Чернобыльской зоне отчуждения.

Напомним, ранее в тренды попали Даня Милохин & Юрий Шатунов и Сомали / Встреча с Пиратом.

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Теги: видео, тренды YouTube
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