Сколько нужно лака для волос для фиксации человека: Эксперименты
И как выглядят волосы с лаком под микроскопом?
Каждый из вас слышал про фиксирующий лак для волос. Более того, наверняка многие из вас пользовались им для создания какой-нибудь интересной прически.
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В этом ролике блогеры из It's Mamix провели веселый и интересный эксперимент. Вы когда-нибудь задумывались, получится ли с помощью фиксирующего лака зафиксировать и обездвижить человека? А что он вообще из себя представляет? Как он выглядит на волосах, если посмотреть через микроскоп?
Напомним, ранее блогеры показали, на что cпособна термопаста из графена.
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