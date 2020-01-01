Сколько нужно лака для волос для фиксации человека: Эксперименты

И как выглядят волосы с лаком под микроскопом?

Каждый из вас слышал про фиксирующий лак для волос. Более того, наверняка многие из вас пользовались им для создания какой-нибудь интересной прически.

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В этом ролике блогеры из It's Mamix провели веселый и интересный эксперимент. Вы когда-нибудь задумывались, получится ли с помощью фиксирующего лака зафиксировать и обездвижить человека? А что он вообще из себя представляет? Как он выглядит на волосах, если посмотреть через микроскоп?

Напомним, ранее блогеры показали, на что cпособна термопаста из графена.