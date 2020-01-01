Тренды YouTube: Даня Милохин & Юрий Шатунов и Сомали / Встреча с Пиратом

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Даня Милохин & Юрий Шатунов - Не сдавайся (Премьера)

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Тиктокер Даня Милохин снял небольшой клип с Юрием Шатуновым, автором хитов, которые заряжали в начале 90-х. Оба героя выросли в одном и тоже же детском доме и стали звездами своих поколений, несмотря на все трудности.

Сомали / Встреча с Пиратом / Как Живут в пиратских городах / Как люди живут

Это побережье Сомали Индийского океана - Пунтленд. Туда дальше, через много тысяч километров, уже Австралия. Здесь люди всю жизнь занимались рыбалкой.

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Всю жизнь абсолютно здесь люди занимались рыболовством до момента, пока в стране не началась гражданская война, и здесь начался абсолютный хаос с точки зрения того, что эти воды на тот момент никем не контролировались, при том, что через них ходило огромное количество танкеров, которые перевозили нефть, газ сжиженный и еще много чего. Соответственно, в какой-то момент люди поняли: "Слушайте, а что нам стоит натарить огромное количество оружия (при том, что идёт гражданская война, и этого оружия здесь хренова туча)". И они просто начали атаковать эти суда и требовать выкуп. И так зародилось пиратство.

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