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OnePlus 9 получит батарею на 4500 мАч и быстрое зарядное устройство

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Пока информация про смартфон скудная.
Новая серия OnePlus получит быструю зарядку
Новая серия OnePlus получит быструю зарядку
geeky-gadgets.com

В Сети появилась информация о новых смартфонах OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Оба телефона, по-видимому, также будут поставляться с батареей емкостью 4500 мАч.

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Помимо аккумулятора на 4500 мАч, оба устройства будут иметь быструю зарядку 65 Вт и будут поставляться с быстрым зарядным устройством на 65 Вт в коробке.

Ранее стало известно, что OnePlus 9 Pro будет поставляться с 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением QHD + 3120 x 1440 пикселей. Устройство также будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

OnePlus 9 Pro также будет иметь ряд камер высокого класса с четырьмя камерами на задней панели.

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Теги: OnePlus 9, OnePlus
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