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Убойная машинка для метания игральных карт: Эксперименты

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Такую машинку можно сделать самостоятельно.

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Многие знают, что существуют профессионалы, способные метать игральные карты настолько сильно, что те способны легко прорезать разные предметы. Чтобы выяснить разрушительную способность игральных карт, блогеры из Live Today решили собрать устройство, которое будет их запускать вместо человека.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.

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Теги: эксперименты, видео
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