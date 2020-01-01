У роботизированной машины Hyundai появился летающий беспилотник

Робот на колесах сможет выполнять задания автономно при поддержке с воздуха.

TIGER выглядит довольно динамично на гладком участке дороги, но когда ноги вылезают наружу, он может перебраться, обогнуть или пройти через что угодно. Hyundai

Hyundai буквально потряс СМИ, когда впервые объявил о своем причудливом шагающем роботизированном автомобиле Elevate: четыре колеса которого на шарнирных ножках дают ему возможность кататься, лазать, ходить подобно животным и паукам по более широкой местности, чем что-либо еще мы когда-либо видели.

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Представленный как концепция выставки, все думали, что это типичный маркетинговый ход автомобильного уровня, пока Hyundai не объявила о создании совершенно нового подразделения - New Horizons Studios - исключительно для того, чтобы сосредоточиться на футуристических пересечениях между автомобилем и робототехникой, искусственным интеллектом и авиационной промышленности.

New Horizons опубликовала подробную информацию о своем следующем проекте, TIGER, или "Трансформирующем интеллектуальном наземном экскурсионном роботе", который берет платформу, лежащую в основе Elevate, и перепрофилирует ее для удаленных или автономных миссий.

Hyundai

Таким образом, TIGER адаптирует шасси скейтборда Elevate для беспилотных миссий, перейдя на легкую конструкцию из углеродного композитного материала, предназначенную для 3D-печати. Он сохраняет четыре колеса на "ногах", каждое из которых предлагает шесть степеней свободы движения благодаря повороту, сгибанию бедра, сгибанию колена, сгибаемой лодыжке, вращающемуся креплению колеса и самим колесам с их электрическими ступичными двигателями, способными катиться в любом направлении. И он сохраняет набор датчиков и бортовые вычисления, необходимые для чтения и реагирования на рельеф местности и управления им.

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Однако он убирает кабину наверху и заменяет ее креплением, готовым принять более или менее любой модуль миссии. Вы можете прикрепить сверху грузовой модуль, или пакет помощи при бедствиях, или носилки, или модуль, способный картировать, добывать, засеивать, проверять или исследовать что угодно, от утечки ядерного оружия до враждебной планеты. Что на самом деле сверху, не имеет значения; платформа работает с ним или без него.

Hyundai может построить их любого размера в соответствии с планом миссии или грузовой целью. Он может встроить их в платформы для дронов eVTOL подходящего размера, которые могут развернуть TIGER на ближайшем безопасном месте посадки к цели и позволить им пробираться практически по любой местности, чтобы пройти последнюю милю с минимальным наклоном груза. И чтобы мы не забыли, Hyundai посвятила целое подразделение городской воздушной мобильности eVTOL, с надежной конструкцией самолета с поворотным ротором, уже по крайней мере смоделированной в масштабе. Компания уже говорит об использовании самолета для зарядки TIGER или наоборот.

Посмотрите, как он выглядит в движении, на видео ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что роботы станут разумными перед страхом смерти.