Космический корабль ОАЭ вышел на марсианскую орбиту

Зонд Надежда вышел на орбиту, что войдет в историю как первый межпланетный полет ОАЭ.

Зонд Объединенных Арабских Эмиратов предназначен для раскрытия секретов марсианской погоды, но ОАЭ также хотят, чтобы он служил источником вдохновения для молодежи региона.

"Жителям ОАЭ, арабским и мусульманским странам мы сообщаем об успешном выходе на орбиту Марса", - сказал Омран Шараф, руководитель проекта миссии.

Чиновники из центра управления полетом разразились аплодисментами, заметно почувствовав облегчение после получасового напряжения, когда зонд произвел запуск двигателей, чтобы замедлиться достаточно, чтобы его затянуло марсианской гравитацией, на самом опасном этапе путешествия.

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"Надежда" - первый из трех космических кораблей, прибывших на Красную планету в этом месяце после того, как Китай и США также запустили миссии в июле, воспользовавшись периодом, когда Земля и Марс находятся ближе всего.

Проект ОАЭ также приурочен к 50-летию объединения семи эмиратов страны.

"То, что вы сделали, является честью для вас и честью для нации. Я хочу поздравить вас", - сказал наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Заид после входа в диспетчерскую.

Зонд, названный "Аль-Амаль", что по-арабски означает "Надежда", запускал все шесть своих мощных двигателей, резко снижая его среднюю крейсерскую скорость с 121 000 километров в час до примерно 18 000 км/ч.

По мере того, как шло время, дубайская башня Бурдж-Халифа в форме иглы, самая высокая башня в мире, загорелась красным светом синих лазерных огней и превратилась в световое шоу с фонтанами с новостями об успехе.

The highest manmade point on earth projects the furthest distance reached by Arabs... #HopeMarsMission #ArabstoMars pic.twitter.com/OAzBBeI5v0 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 9, 2021

Хотя зонд предназначен для получения исчерпывающего изображения динамики погоды на планете, он также является шагом к гораздо более амбициозной цели - построению человеческого поселения на Марсе в течение 100 лет.

И помимо укрепления своего статуса ключевого регионального игрока, ОАЭ также хотят привлечь молодежь в регион, который слишком часто раздирают межрелигиозные конфликты и экономические кризисы.

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Богатое государство Персидского залива теперь становится пятой космической организацией, достигшей Марса, а миссия Китая должна стать шестой в среду.

"Надежда" будет вращаться вокруг Красной планеты по крайней мере один марсианский год или 687 дней, используя три научных инструмента для наблюдения за марсианской атмосферой.

Ожидается, что передача информации на Землю начнется в сентябре 2021 года, и данные будут доступны для изучения ученым со всего мира.

В отличие от двух других марсианских проектов, китайской Tianwen-1 и Mars 2020 Perseverance из США, зонд ОАЭ не приземлится на Красной планете.

Напомним, ранее сообщалось, что ОАЭ хочет ввести космический суд.