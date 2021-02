Космический корабль ОАЭ вышел на марсианскую орбиту

Зонд Объединенных Арабских Эмиратов предназначен для раскрытия секретов марсианской погоды, но ОАЭ также хотят, чтобы он служил источником вдохновения для молодежи региона.

"Жителям ОАЭ, арабским и мусульманским странам мы сообщаем об успешном выходе на орбиту Марса", - сказал Омран Шараф, руководитель проекта миссии.

Чиновники из центра управления полетом разразились аплодисментами, заметно почувствовав облегчение после получасового напряжения, когда зонд произвел запуск двигателей, чтобы замедлиться достаточно, чтобы его затянуло марсианской гравитацией, на самом опасном этапе путешествия.

"Надежда" - первый из трех космических кораблей, прибывших на Красную планету в этом месяце после того, как Китай и США также запустили миссии в июле, воспользовавшись периодом, когда Земля и Марс находятся ближе всего.

Проект ОАЭ также приурочен к 50-летию объединения семи эмиратов страны.

"То, что вы сделали, является честью для вас и честью для нации. Я хочу поздравить вас", - сказал наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Заид после входа в диспетчерскую.

Зонд, названный "Аль-Амаль", что по-арабски означает "Надежда", запускал все шесть своих мощных двигателей, резко снижая его среднюю крейсерскую скорость с 121 000 километров в час до примерно 18 000 км/ч.

По мере того, как шло время, дубайская башня Бурдж-Халифа в форме иглы, самая высокая башня в мире, загорелась красным светом синих лазерных огней и превратилась в световое шоу с фонтанами с новостями об успехе.

