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На Kickstarter собирают деньги на очищающую воду бутылку

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По заверениям создателей, бутылка обеззараживает воду.
Умная бутылка для воды
Умная бутылка для воды
kickstarter.com

Если ваша ежедневная бутылка с водой нуждается в небольшом обновлении, вас может заинтересовать Auron, умная самоочищающаяся бутылка с ультрафиолетовым излучением для очистки воды, которая запускается через Kickstarter в этом месяце. Уникальная бутылка для воды включает в себя самоочищающуюся колбу, которая превращает любую воду в 100% чистую питьевую воду всего за 60 секунд. Механизм самоочистки не только очищает вашу воду, но и очищает внутреннее отделение с помощью УФ-излучения.

Ранние взносы на проект доступны примерно от 64 долларов, предлагая значительную скидку в размере примерно 57% от розничной цены, пока продолжается краудфандинг на Kickstarter. Если кампания Auron успешно достигнет поставленной цели и производство будет развиваться гладко, ожидается, что поставки по всему миру начнутся примерно в мае 2021 года.

Умная бутылка для воды
Умная бутылка для воды
kickstarter.com

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Система очистки света UV-C от Auron погружает каждый миллиметр внутренней части бутылки в ультрафиолетовый свет, убивая всю микробную жизнь. Неважно, в каком состоянии находится вода, когда вы заливаете ее в Auron. Через 60 секунд у вас останется самая чистая и свежая вода, которую вы когда-либо пробовали, говорят ее создатели.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали 3D-печать водой.

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Теги: вода, Kickstarter, видео
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