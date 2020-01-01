Спутниковый интернет Илона Маска Starlink стал доступен для всех

Но не все успеют попасть в число первых пользователей.

SpaceX управляет группировкой спутников Starlink на низкой околоземной орбите, где они передают высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет. В настоящее время аэрокосмическая компания эксплуатирует около 1085 спутников из более чем 4400, которые она планирует развернуть. И планирует запускать 120 спутников в месяц в этом году, чтобы обеспечить глобальное интернет-покрытие.

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Около трех месяцев назад SpaceX запустила тестовую службу Better Than Nothing Beta, в рамках которой клиентам предлагалось протестировать сеть. Теперь Starlink доступен для всех.

"Starlink в настоящее время доступен ограниченному количеству пользователей в каждой зоне покрытия. Заказы будут выполняться в порядке очереди", - заявила SpaceX 8 февраля. Обновленный сайт теперь позволяет клиентам заказывать комплект Starlink по цене 499 долларов США.

Ежемесячная плата за интернет-обслуживание составляет 99 долларов США в месяц. "Ваш Starlink Kit поставляется со всем необходимым для выхода в Интернет, включая Starlink, маршрутизатор Wi-Fi, блок питания, кабели и штатив", - заявляет компания.

Когда клиент заказывает комплект на этой неделе, он взимает только плату за обслуживание, а не полную цену, если спутники не могут предоставлять услуги там, где они сейчас находятся.

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"Starlink начнет предлагать услуги в вашем регионе с середины до конца 2021 года. Заказы будут выполнены в порядке очереди. Вы получите уведомление по электронной почте перед отправкой, и вам будет снята оставшаяся сумма на вашем балансе после отправки вашего комплекта", - пишет SpaceX клиентам Starlink.

"Во время бета-тестирования пользователи могут ожидать, что скорость передачи данных будет варьироваться от 50 Мбит / с до 150 Мбит / с [мегабит в секунду], а задержка от 20 мс до 40 мс [миллисекунд] в большинстве мест в течение следующих нескольких месяцев по мере улучшения системы Starlink. Также будут короткие периоды отсутствия связи", - заявляет компания.

Напомним, ранее сообщалось, что у спутникового интернета Starlink появились серьезные проблемы.