Сверхмощный вентилятор против человека: Эксперименты

На что способен мощный вентилятор?

Вы сталкивались когда-нибудь с очень сильным ветром? Наверное да. А вы можете себе представить, как выглядят обычные действия, которые мы совершаем в жизни, под мощнейшим потоком ветра?

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Блогеры из It's Mamix смогли создать такой ветер у себя в ангаре с помощью огромного вентилятора и провели с ним несколько экспериментов. Можно ли запустить бумажный самолетик против потока? Или удержаться на ногах в костюме сумоиста? А как будет выглядеть реакция колы и ментоса в такую непогоду? Сможет ли человек устоять, будучи на велосипеде, роликах, самокате или скейтборде?

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если неделю есть только фастфуд.