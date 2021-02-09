Илон Маск объявил конкурс на создание технологии улавливания углерода

Победитель получит 50 млн долларов.

Был объявлен новый конкурс XPrize, нацеленный на проблему углеродного загрязнения с надеждой на открытие новых технологий, которые могут удалить его из атмосферы и океана. Призовой фонд вносит генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, который подчеркивает необходимость "углеродного негатива" и предупреждает, что "время имеет решающее значение".

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Конкурс по удалению углерода на сумму 100 миллионов долларов США - это новая инициатива от XPrize, разработанная для решения самых насущных проблем в области технологий и крупнейшее на сегодняшний день с точки зрения стимулирования. Он продлится четыре года и будет включать участников со всего мира, которым будет поручено разработать прототип системы, способный удалять одну тонну углекислого газа из воздуха в день.

В рамках этого команды должны будут показать, как можно безопасно заблокировать уловленный углерод, с критериями, диктующими, что команды должны стремиться к минимуму 100-летнего периода. Команды будут оцениваться в основном по стоимости одной тонны улавливаемого углерода, и им необходимо будет продемонстрировать, как ее можно увеличить до уровня гигатонн.

"Мы хотим оказать действительно значимое влияние, - говорит Маск. - Углеродный негатив, а не нейтралитет. Конечная цель - масштабируемая добыча углерода, которая измеряется на основе "полностью учтенной стоимости за тонну", которая включает воздействие на окружающую среду. Это не теоретическое соревнование; нам нужны команды, которые будут создавать реальные системы, которые могут оказывать измеримое влияние и масштабироваться до уровня гигатонн. Все, что нужно. Время имеет существенное значение".

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Этот конкурс проводится отдельно от Carbon XPrize стоимостью 20 миллионов долларов, который был запущен в 2015 году и сейчас находится на завершающей стадии. Это также направлено на борьбу с растущей концентрацией углекислого газа в атмосфере, хотя участники призваны продемонстрировать, как уловленный углерод можно превратить в полезные продукты.

XPrize сообщает, что полные правила конкурса по удалению углерода будут опубликованы в апреле в День Земли, когда начнется регистрация команд. Восемнадцать месяцев спустя будут выбраны 15 финалистов, которым будет вручен 1 миллион долларов в качестве знакового приза для создания своих прототипов. Победитель, который в конечном итоге получит главный приз, получит 50 миллионов долларов, а 20 и 10 миллионов долларов будут отданы за второе и третье места соответственно.

"Цель этого конкурса - вдохновить предпринимателей и инженеров на создание решений по удалению углекислого газа, многие из которых только обсуждались и обсуждались. Мы хотим, чтобы они были созданы, протестированы и утверждены", - говорит Питер Х. Диамандис, основатель и исполнительный председатель XPrize.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск начал строительство первой капсулы для вакуумного поезда.