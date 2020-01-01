Samsung дарит подарки каждому покупателю лучших суперфонов 2021 года Galaxy S21

5 февраля 2021 года в Украине стартуют продажи новой линейки самых технологически продвинутых флагманов Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ и Samsung Galaxy S21 Ultra, укомплектованной сверхбыстрым процессором, высококачественными фотокамерами и великолепным Dynamic AMOLED 2X дисплеем, которые дарят не только позитивные эмоции, но и подарки каждому счастливому покупателю.

2021 год начался с важнейшего события в мире мобильных технологий – презентации Galaxy Unpacked, представившей три самых технологически инновационных флагмана – Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ и Samsung Galaxy S21 Ultra. Новинки уже впечатлили видных блогеров и мобильных экспертов своими передовым оснащением и впечатляющими возможностями, которые только может предложить крупнейший в мире производитель смартфонов.

Топовые модели Samsung уже давно зарекомендовали себя как “золотой стандарт“ для флагманов Android, которые задают моду на мобильном рынке многие годы. И эту добрую традицию производитель продолжает развивать и в 2021 году.

Новая линейка Galaxy S21 сделала важный шаг навстречу потребителям, воплотив все самые последние инновации в области мобильных технологий. При этом смартфоны остаются верны своим высоким стандартам ультра-премиум-класса, оснащенные сверхбыстрыми мобильными процессорами, самой продвинутой и интеллектуальной системой камер профессионального уровня и привлекательным дизайном для удовлетворения любых эстетических вкусов.

Все это вызвало небывалый ажиотаж еще на этапе предзаказа. В виду огромного интереса со стороны потребителей, Samsung продолжит дарить подарки всем желающим приобщиться к передовым мобильным технологиям – каждый покупатель любой из моделей Samsung Galaxy S21 получит приятный сюрприз даже после официально старта продаж, намеченного на 5 февраля 2021 года во всех торговых сетях Samsung Experience Store и у официальных партнеров Samsung.

Подарки ждут всех новоиспеченных владельцев Galaxy S21 в период с 5 по 22 февраля 2021 года. Купившие ультрасовременный Galaxy S21 Ultra гарантированно получат в подарок привлекательные беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. Те, кто предпочтут модели Galaxy S21 и Galaxy S21+, получат сертификаты в размере 4000 гривен, которые можно использовать при покупке любых фирменных аксессуаров или носимых устройств Samsung в брендовой сети Samsung Experience Store и магазинах официальных партнеров Samsung.

Как выбрать свой Samsung Galaxy S21?

Вне зависимости от того, какую модель серии Galaxy S21 вы выберете, вы получите самый совершенный смартфон в топовом сегменте. Все они оснащены самыми производительными мобильными процессорами Samsung Exynos 2100 и интеллектуальными дисплеями Dynamic AMOLED 2X с частотой развертки 120 Гц, которая не только делает изображение на экране максимально плавным, но и бережет ваши глаза благодаря функции защиты зрения и безопасного просмотра Eye Comfort Shield с автоматическим регулированием подсветки и цветовой температуры в зависимости от времени суток.

Смартфоны также выделяются на фоне прошлых моделей совершенно иным подходом к дизайну: острые углы перешли к более сглаженному профилю с плавным переходом к блоку камер, который более не выглядит таким массивным, а гармонично вписывается в дизайн, что придает смартфону изысканный и более утонченный внешний вид.

За безопасность отвечает защитная платформа Samsung Knox Vault, которая является собственной разработкой Samsung и работает как на уровне чипсета (SoC) так и на уровне программного обеспечения. Knox Vault гарантирует для S21 наилучшую безопасность и сохранность данных.

Однако между моделями есть существенные различия, такие как конфигурация фотокамер, поддержка аксессуаров, разные цвета корпусов и различные диагонали экранов.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Если вам нужен самый мощный и технологически совершенный Android-смартфон в мире, то ваш выбор – Samsung Galaxy S21 Ultra. Он является квинтэссенцией всех новомодных трендов и передовых разработок мобильной индустрии. Смартфон обладает наилучшем аппаратным оснащением на начало 2021 года включая сверхбыстрый процессор Samsung Exynos 2100, великолепный HDR10+ экран с максимальной яркостью 1500 нит и самые качественные фотокамеры во главе со 108-мегапиксельным фотосенсором.

Galaxy S21 Ultra имеет выразительный характерный дизайн благодаря самому большому в серии S21 6,8-дюймовому дисплею Dynamic AMOLED 2X с разрешением в 3200 x 1440 пикселей, что делает его самым крупным смартфоном в новоиспеченной линейке. Как и в других моделях серии, для защиты от повреждений экран дополнительно усилен стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus™, он также обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Легендарные фотографические возможности Samsung подарят одно из самых ярких впечатлений на Galaxy S21 Ultra благодаря наиболее совершенной и инновационной системе камер профессионального уровня. В сочетании с цифровым зумом Samsung может обеспечить плавный оптический зум от 1x до 10x, а также гибридное масштабирование до 100x благодаря 108-мегапиксельному сенсору основной квадрокамеры, состоящему из ультраширокоугольный, широкоугольной камеры и двойного вариообъектива.

Galaxy S21 Ultra также способен снимать видео в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду со всех камер одновременно и переключаться между ними “на лету“; или записывать ролики в сверхвысоком качестве 8K и мгновенно получать фотографии из видео с таким же разрешением благодаря функции "Фото из видео 8K" (8K Snap). Профессионалы оценят тонкие настройки и россыпь полезных параметров в режиме Pro, благодаря которым можно запечатлеть снимки в 12-битном режиме RAW, чтобы получить максимально детализированный кадр.

Выдающейся возможностью Galaxy S21 Ultra является поддержка фирменного стилуса S Pen, который ранее был доступен только в смартфонах серии Galaxy Note. Благодаря этому аксессуару (продается отдельно) ультрасмартфон получает не только более широкий набор функций, но и поможет раскрыть творческий потенциал в фирменном приложении Penup.

Galaxy S21|S21+

6,2-дюймовый Galaxy S21 является самым компактным и доступным из всех трех флагманов Samsung, предлагающий интригующее сочетание великолепных функций по самой привлекательной цене – в своем ценовом диапазоне будет трудно найти лучший Android-флагман.

Владельцы S21 получат такой же процессор высочайшего уровня, что и у двух его более крупных собратьев, и такую же высокую частоту обновления экрана 120 Гц с разрешением 2400 x 1080 пикселей и технологией Dynamic AMOLED 2X Infinity-O.

Galaxy S21+ предлагает те же возможности, но на увеличенном до 6,7 дюймов дисплее, который будет удобен для мобильного гейминга или просмотра видео на YouTube или Netflix в HDR10+. Кроме того, смартфоны обладают самым совершенным дизайном, аккумуляторами с длительным сроком службы и огромным набором полезных функций и программного обеспечения от Samsung, расширяющие их и без того впечатляющие возможности.

У обеих моделях Galaxy S21 и S21+ на одну камеру меньше, чем у S21 Ultra. Однако фотокамеры по-прежнему предлагают универсальную систему визуализации, которая улучшает снимки благодаря алгоритмам встроенного искусственного интеллекта, позволяющие даже неопытному новичку довольствоваться высококачественными снимками, снятыми на таком высоком уровне, словно их создавал профессионал.

Выбирая любую модель в линейке Galaxy S21, вы можете быть уверены, что являетесь обладателем самых технологически совершенных и продвинутых Android-смартфонов в мире!

Стоимость Galaxy S21 в Украине составляет от 26 999 грн, Galaxy S21+ – от 31 999 грн, а Galaxy S21 Ultra – от 37 999 грн.

Samsung дарує подарунки кожному покупцеві найкращих суперфонів 2021 року Galaxy S21

5 лютого 2021 року в Україні стартують продажі нової лінійки найбільш технологічно інноваційних флагманів Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ і Samsung Galaxy S21 Ultra, укомплектованих надшвидким процесором, високоякісними фотокамерами й чудовим Dynamic AMOLED 2X дисплеєм, які дарують не тільки позитивні емоції, а й подарунки кожному щасливому покупцеві.

2021 рік почався з найважливішої події у світі мобільних технологій – презентації Galaxy Unpacked, на якій було представлено три найбільш технологічно передові суперфлагмани в світі – Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ і Samsung Galaxy S21 Ultra. Новинки вже вразили знаних блогерів і мобільних експертів своїм передовим оснащенням і приголомшливими можливостями, які тільки може запропонувати найбільший у світі виробник смартфонів.

Топові моделі Samsung уже давно зарекомендували себе як “золотий стандарт“ для флагманів Android, що встановлюють моду на мобільному ринку протягом багатьох років. І цю добру традицію виробник продовжує розвивати в 2021 році.

Нова лінійка Galaxy S21 зробила важливий крок назустріч споживачам, втіливши всі останні інновації у сфері мобільних технологій. Водночас смартфони залишаються вірними своїм високим стандартам ультрапреміального класу, оснащені надшвидкісними мобільними процесорами, найбільш просунутою та інтелектуальною системою камер професійного рівня й мають привабливий дизайн для задоволення найвибагливіших користувачів.

Все це викликало небувалий ажіотаж ще на етапі попередніх замовлень. З огляду на величезний інтерес з боку споживачів Samsung продовжить дарувати подарунки всім охочим долучитися до передових мобільних технологій – кожен покупець будь-якої з моделей Samsung Galaxy S21 отримає приємний сюрприз навіть після офіційного старту продажів, запланованого на 5 лютого 2021 року в усіх торгових мережах Samsung Experience Store та офіційних партнерів Samsung.

Подарунки чекають на всіх новоспечених власників Galaxy S21 у період з 5 до 22 лютого 2021 року. Покупці ультрасучасного Galaxy S21 Ultra гарантовано отримають у подарунок привабливі бездротові навушники Galaxy Buds Pro. Ті, хто віддадуть перевагу моделі Galaxy S21 і Galaxy S21+, зрадіють сертифікатам у розмірі 4000 гривень, якими можна скористатися під час купівлі будь-яких фірмових аксесуарів чи носимих пристроїв Samsung у брендовій мережі Samsung Experience Store і магазинах офіційних партнерів Samsung.

Як вибрати свій Samsung Galaxy S21?

Незалежно від вибраної моделі ви отримаєте найбільш досконалий смартфон у топовому сегменті. Всі вони оснащені найпродуктивнішими мобільними процесорами Samsung Exynos 2100 та інтелектуальними дисплеями Dynamic AMOLED 2X з частотою розгортки 120 Гц, яка не тільки робить зображення на екрані максимально плавним, але й береже ваші очі завдяки функції захисту зору та безпечного перегляду Eye Comfort Shield з автоматичним регулюванням підсвітки й колірної температури залежно від часу доби.

Смартфони також виділяються на тлі минулих моделей зовсім іншим підходом до дизайну: гострі кути замінено більш згладженим профілем з плавним переходом до блоку камер, який більш не видається масивним, а гармонійно вписується в дизайн та надає смартфону вишуканого й витонченішого зовнішнього вигляду.

За безпеку відповідає захисна платформа Samsung Knox Vault, що є власною розробкою Samsung і працює як на рівні чипсета (SoC), так і на рівні програмного забезпечення. Knox Vault гарантує для S21 найкращу безпеку та захист даних.

Однак між моделями є істотні відмінності, як-от конфігурація фотокамер, підтримка аксесуарів, різні кольори корпусів і різні діагоналі екранів.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Якщо вам потрібен найпотужніший і технологічно найдосконаліший Android-смартфон у світі, то ваш вибір – Samsung Galaxy S21 Ultra. Він є квінтесенцією всіх новомодних трендів і передових розробок мобільної індустрії. Смартфон має найкраще апаратне обладнання на початок 2021 року, включно з надшвидким процесором Samsung Exynos 2100, чудовим HDR10+ екраном з максимальною яскравістю 1500 ніт та найякіснішими фотокамерами на чолі зі 108-мегапіксельним фотосенсором.

Galaxy S21 Ultra має виразний характерний дизайн завдяки найбільшому в серії S21 6,8-дюймовому дисплею Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 3200 x 1440 пікселів, що робить його найбільшим смартфоном у новоспеченій лінійці. Як і в інших моделях серії, для захисту від пошкоджень екран додатково посилено склом Corning® Gorilla® Glass Victus™, він також має захист від води та пилу згідно зі стандартом IP68.

Легендарні фотографічні можливості Samsung подарують одне з найяскравіших вражень на Galaxy S21 Ultra завдяки найбільш досконалій та інноваційній системі камер професійного рівня. У поєднанні з цифровим зумом Samsung може забезпечити плавне оптичне масштабування від 1x до 10x, а також гібридне масштабування аж до 100x завдяки 108-мегапіксельному сенсору основної квадрокамери, що складається з ультраширококутної, ширококутної й подвійного варіооб’єктива.

Galaxy S21 Ultra також здатний знімати відео з роздільною здатністю 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду на всі камери водночас і перемикатися між ними “на льоту“; або записувати ролики в надвисокій якості 8K і миттєво отримувати фотографії з відео з такою самою роздільною здатністю завдяки функції "Фотокадр з відео 8K" (8K Snap). Професіонали оцінять тонкі налаштування та низку корисних параметрів у режимі Pro, завдяки яким можна відобразити знімки в 12-бітному режимі RAW, щоб отримати максимально деталізований кадр.

Визначною властивістю Galaxy S21 Ultra є підтримка фірмового стилуса S Pen, який раніше був доступний тільки в смартфонах серії Galaxy Note. Завдяки цьому аксесуару (продається окремо) ультрасмартфон отримує не тільки ширший набір функцій, але допоможе розкрити творчий потенціал у фірмовому додатку Penup.

Galaxy S21|S21+

6,2-дюймовий Galaxy S21 є найбільш компактним і доступним з усіх трьох флагманів Samsung, що пропонує інтригуюче поєднання чудових функцій за найбільш привабливу ціну – у своєму ціновому діапазоні буде важко знайти кращий Android-флагман.

Власники S21 отримають такий же процесор найвищого рівня, що і у двох його більших побратимів, і таку ж високу частоту оновлення екрана 120 Гц із роздільною здатністю 2400 x 1080 пікселів і технологією Dynamic AMOLED 2X Infinity-O.

Galaxy S21+ пропонує ті ж можливості, але на збільшеному до 6,7 дюйма дисплеї, який буде зручним для мобільного геймінгу чи перегляду відео на YouTube або Netflix в HDR10+. Крім того, смартфони мають найбільш довершений дизайн, акумулятори з тривалим терміном роботи та величезний набір корисних функцій і програмного забезпечення від Samsung, що розширюють їхні й без того приголомшливі можливості.

У обох моделях Galaxy S21 і S21+ на одну камеру менше, ніж у Galaxy S 21 Ultra. Однак фотокамери, як і раніше, пропонують універсальну систему візуалізації, яка покращує знімки завдяки алгоритмам вбудованого штучного інтелекту, що дають змогу навіть недосвідченому новачкові досягнути високоякісних знімків, знятими на такому високому рівні, немов їх створював професіонал.

Вибираючи будь-яку модель у лінійці Galaxy S21, можете бути певними, що ви є власником найбільш технологічно досконалих і просунутих Android-смартфонів у світі!

Вартість Galaxy S21 в Україні становить від 26 999 грн, Galaxy S21 + – від 31 999 грн, а Galaxy S21 Ultra – від 37 999 грн.

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