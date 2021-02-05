На Луне нашли мячи для гольфа, которыми играли астронавты

Мяч не могли найти 50 лет.

Одно из знаковых событий произошло 50 лет назад. Во время миссии "Аполлон-14" астронавт Алан Шепард вытащил на поверхность Луны два мяча для гольфа и клюшку. Первый мяч, который он ударил, попал в кратер, и Шепард сказал, что второй удар закинул мяч "на мили, мили и мили". Хотя многие гольфисты склонны хвастаться, ученые говорят, что Шепард действительно мог закинуть мяч так далеко, когда ударил его своей клюшкой 6 февраля 1971 года.

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Интересно, что Шепард использовал импровизированную клюшку, которую сконструировал из разборного инструмента, предназначенного для выкапывания лунных образцов. Единственные сохранившиеся кадры, на которых Шепард бьет по мячам для гольфа, были кадрами одной телекамеры.

Специалист по визуализации Энди Сондерс недавно улучшил цифровым способом сканы исходного видео с высоким разрешением и применил технику наложения на меньшем 16-миллиметровом видеоролике, снятом съемочной группой. Сондерс смог найти второй мяч, которого не видели уже 50 лет, и определить, как далеко он улетел. Из-за отсутствия силы тяжести на Луне современный гольфист Брайсон ДеШамбо теоретически мог поразить мяч на расстоянии 3,41 мили.

"Miles and miles" golf ball 'found' on the Moon and its distance revealed for the 50th anniversary of #Apollo14.

Left, pan of the whole scene, including 'divot' and both balls. Right, Ball 1 in a crater, Ball 2 sitting pretty in the middle of the lunar fairway. #ApolloRemastered pic.twitter.com/jxJfPMlTf1 — Andy Saunders - Apollo Remastered (@AndySaunders_1) February 4, 2021

Хотя никто никогда не думал, что Шепард всерьез собирается послать мяч для гольфа на несколько миль, теперь Сондерс смог определить расстояние, которое прошли оба мяча. По словам Сондерса, который работал с Ассоциацией гольфа США в ознаменование юбилея, первый мяч пролетел 21 метр, а второй - 36 метров.

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Это, конечно, очень далеко от "миль, миль и миль", но Сондерс отмечает, что Луна, по сути, представляет собой один гигантский бункер, усыпанный камнями (бункером в гольфе называют ямы-ловушки с песком, из которых очень трудно выбить мяч). Шепард также был одет в скафандр, который сильно ограничивал его движения, заставляя его раскачивать клюшку одной рукой. Даже удар по мячу и поднятие его в воздух было впечатляющим подвигом в данных обстоятельствах.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавт в невесомости сыграл в пинг-понг жидким мячом.