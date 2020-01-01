Что такое резонанс: Эксперименты

Чем отличается резонанс от вибрации?

Что такое резонанс, как он возникает, и что такое колебательная система. Как резонанс работает в газах. Резонанс в твердых телах и струнах.

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Что такое вибрация. Как она может быть и разрушительной силой, и музыкой? Как мост входит в резонанс. И как резонанс усиливает звук без усилителя? Электромагнитный резонанс.

Разберемся, как работают электромагнитные качели, как металлоискатель отличает железо от золота, услышим, как звучит электричество. И посмотрим, что внутри терменвокса.

Напомним, ранее блогеры также рассказывали про другие свойства резонанса.