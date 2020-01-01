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В Индии 11-летний хакер шантажировал собственного отца

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Он угрожал слить приватные фото и требовал деньги.
Сын шантажировал отца и выдавал себя за хакеров
Сын шантажировал отца и выдавал себя за хакеров
depositphotos.com

В Индии от мужчины хакеры вымогали деньги, но оказалось, что это был его 11-летний сын.

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Мужчина утверждал, что изначально "группа" требовала от него 10 миллионов рупий ($137 тысяч), чтобы они слили его предполагаемые непристойные фотографии и семейные данные. Его электронная почта была взломана, при этом был изменен пароль и связанный с ним номер мобильного телефона. "Хакеры" даже утверждали, что наблюдают за ним и его семьей и продолжают преследовать их.

Однако, когда этот мужчина в конце концов обратился в полицию за помощью, они обнаружили, что IP-адрес так называемых хакеров вел из собственного дома мужчины, а это означает, что угрозы исходили из дома. Полиция начала допрашивать сына мужчины, который позже признался, что стоял за этим.

Он сказал полиции, что узнал все, что ему нужно было знать, просмотрев видео на YouTube, например, как не попасться. Полиция сообщает, что они продолжают расследование этого дела, поэтому неясно, что может случиться с мальчиком и могут ли ему в конечном итоге предъявить обвинения.

Напомним, ранее сообщалось, что хакер из Черновцов украл у мобильного оператора миллион.

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Теги: хакер, шантаж, Индия
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