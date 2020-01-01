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В Украине стартуют продажи смартфонов серии Galaxy S21

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Продажи начались с 5-го февраля.

С 5 февраля стартует продажа новых флагманов Samsung - Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 и Galaxy S21 +.

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До 22 февраля действует специальная акция: при покупке Galaxy S21 Ultra вы получите в подарок инновационные беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, а владельцев Galaxy S21 и Galaxy S21 + ждут сертификаты на 4000 грн, которые можно обменять на аксессуары и носимые устройства в сети брендовых магазинов Samsung Experience Store и магазинах официальных партнеров Samsung.

Стоимость Galaxy S21 начинается от 26 999 грн, а Galaxy S21 + - от 31 999 грн; рекомендованная цена Galaxy S21 Ultra - от 37 999 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung представила защищенный планшет Galaxy Tab Active3.

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Теги: Samsung, Galaxy S21
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