Тренды YouTube: Сигарев у Дудя и Динамо Киев - ЦСКА 1948 София

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Сигарев – очень дерзкий режиссер / вДудь

Василий Сигарев – режиссер («Волчок», «Жить», «Страна ОЗ»), сценарист и драматург побывал в гостях у Юрия Дудя.

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Что Сигарева не устраивает в России? Как Хабенский и Бондарчук отказались от «Страны ОЗ».​ Когда Сигарев стал оппозиционером? Чем ему нравится Навальный? Зачем он предлагал купить Крым и можно ли убивать животное ради искусства?

LIVE! КМ. ДИНАМО Київ - ЦСКА 1948 Софія, Болгарія

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Третий контрольный матч киевского Динамо на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Мирчи Луческу стал болгарский клуб ЦСКА 1948 из Софии.

"Динамо" начало встречу в следующем составе: Нещерет - Миколенко, Забарный, Сирота, Караваев - Шепелев, Андриевский, Буяльский, Дуелунд, Цыганков - Ванат.

Напомним, ранее в тренды попали Санкции против каналов и реакция депутатов.