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Тренды YouTube: Сигарев у Дудя и Динамо Киев - ЦСКА 1948 София

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В тренде - интервью и спорт.

Сигарев – очень дерзкий режиссер / вДудь

Василий Сигарев – режиссер («Волчок», «Жить», «Страна ОЗ»), сценарист и драматург побывал  в гостях у Юрия Дудя. 

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Что Сигарева не устраивает в России? Как Хабенский и Бондарчук отказались от «Страны ОЗ».​ Когда Сигарев стал оппозиционером?  Чем ему нравится Навальный?  Зачем он предлагал купить Крым и можно ли убивать животное ради искусства? 

LIVE! КМ. ДИНАМО Київ - ЦСКА 1948 Софія, Болгарія

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Третий контрольный матч киевского Динамо на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Мирчи Луческу стал болгарский клуб ЦСКА 1948 из Софии.

"Динамо" начало встречу в следующем составе: Нещерет - Миколенко,  Забарный, Сирота, Караваев - Шепелев, Андриевский, Буяльский, Дуелунд, Цыганков - Ванат.

Напомним, ранее в тренды попали Санкции против каналов и реакция депутатов.

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Теги: видео, тренды YouTube
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