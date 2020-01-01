Австралия планирует установить самую большую в мире батарею

Это будет самая мощная батарея в мире.

Австралия явно была мотивирована огромным успехом гигантской батареи Tesla на 150 мегаватт, построенной в Южной Австралии в 2017 году. В ноябре соседний штат Виктория объявил, что завод на 300 мегаватт будет запущен в конце этого года, и теперь Новый проект в Новом Южном Уэльсе превзойдет оба этих проекта вместе взятых.

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CEP Energy только что анонсировала самый большой аккумулятор из когда-либо предложенных. При мощности 1,2 гигаватт он устанавливает новый глобальный ориентир, хотя вскоре его обязательно затмит что-то большее, поскольку экологические и экономичные преимущества этих гигантских сетевых батарей станут более понятными.

Эти батареи не только поглощают и высвобождают избыточную возобновляемую энергию, генерируемую несинхронно по спросу, но и превосходно сглаживают неожиданные всплески спроса на электроэнергию. Они приносят прибыль предприятиям, которые ими управляют, и снижают счета за электроэнергию для потребителей.

В случае с этой конкретной батареей, похоже, есть и политическое преимущество. Согласно данным Renew Economy, CEP Energy возглавляет бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Моррис Иемма, чья левая лейбористская партия продвигает проекты в области устойчивой энергетики в противовес нынешнему премьер-министру Австралии Скотту Моррисону и его правой либеральной / национальной коалиции, которые, похоже, заинтересованы цепляться за ископаемое топливо.

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Местоположение этой 1,2-гигаваттной батареи в Курри-Курри - это именно то место, где правительство Моррисона настаивает на новых проектах по производству угля и газа.

Предполагается, что завод CEP ​​будет поэтапно вводиться в эксплуатацию и начнет работу в 2023 году. Поставщик аккумуляторов еще не выбран.

Напомним, ранее сообщалось, что самая большая солнечная электростанция будет видна из космоса.