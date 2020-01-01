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Австралия планирует установить самую большую в мире батарею

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Это будет самая мощная батарея в мире.
Макет аккумуляторной батареи мощностью 1,4 гигаватт, запланированной для австралийской долины Хантер
Макет аккумуляторной батареи мощностью 1,4 гигаватт, запланированной для австралийской долины Хантер
CEP Energy

Австралия явно была мотивирована огромным успехом гигантской батареи Tesla на 150 мегаватт, построенной в Южной Австралии в 2017 году. В ноябре соседний штат Виктория объявил, что завод на 300 мегаватт будет запущен в конце этого года, и теперь Новый проект в Новом Южном Уэльсе превзойдет оба этих проекта вместе взятых.

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CEP Energy только что анонсировала самый большой аккумулятор из когда-либо предложенных. При мощности 1,2 гигаватт он устанавливает новый глобальный ориентир, хотя вскоре его обязательно затмит что-то большее, поскольку экологические и экономичные преимущества этих гигантских сетевых батарей станут более понятными.

Эти батареи не только поглощают и высвобождают избыточную возобновляемую энергию, генерируемую несинхронно по спросу, но и превосходно сглаживают неожиданные всплески спроса на электроэнергию. Они приносят прибыль предприятиям, которые ими управляют, и снижают счета за электроэнергию для потребителей.

В случае с этой конкретной батареей, похоже, есть и политическое преимущество. Согласно данным Renew Economy, CEP Energy возглавляет бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Моррис Иемма, чья левая лейбористская партия продвигает проекты в области устойчивой энергетики в противовес нынешнему премьер-министру Австралии Скотту Моррисону и его правой либеральной / национальной коалиции, которые, похоже, заинтересованы цепляться за ископаемое топливо.

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Местоположение этой 1,2-гигаваттной батареи в Курри-Курри - это именно то место, где правительство Моррисона настаивает на новых проектах по производству угля и газа. 

Предполагается, что завод CEP ​​будет поэтапно вводиться в эксплуатацию и начнет работу в 2023 году. Поставщик аккумуляторов еще не выбран. 

Напомним, ранее сообщалось, что самая большая солнечная электростанция будет видна из космоса.

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Теги: Австралия, батарея, электричество
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