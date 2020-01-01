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Microsoft показал будущее удаленной работы

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Viva может быть той внутренней сетью, которую вы действительно хотите использовать.
Viva создана для организации удаленного офиса
Viva создана для организации удаленного офиса
Microsoft

Есть реальная вероятность, что вы будете работать из дома еще долго после того, как вернетесь в офис, и Microsoft думает, что это может облегчить эту удаленную работу. Он только что представил Viva, "платформу опыта сотрудников", которая помогает вам взаимодействовать и расти внутри вашего рабочего места, даже если вы строго виртуальный сотрудник. Неудивительно, что эти инструменты тесно интегрируются с Microsoft 365 и Teams.

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Фактически, это современный, более элегантный подход к корпоративной сети. Viva Connections предлагает обычные внутренние коммуникации, сообщества и политики из приложения Teams. Между тем Viva Insights дает вам представление о том, как вы и ваша компания поживаете, в том числе о благополучии - это поможет вам выделить время для перерывов и "целенаправленной работы" (читай: никаких встреч). Это может быть особенно полезно для достижения баланса между работой и личной жизнью удаленного сотрудника. Insights будет использовать данные из приложений Microsoft, а также сторонних платформ, таких как Slack и Zoom.

Знания также будут играть ключевую роль. Viva Learning объединяет образовательные ресурсы таких сервисов, как LinkedIn Learning и Coursera, а также собственные курсы компании. Viva Topics добавляет к этому систему "обнаружения знаний", которая отображает соответствующую информацию для разговоров и документов, пока вы используете Microsoft 365 и Teams.

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Пройдет некоторое время, прежде чем все детали Viva встанут на свои места. Only Topics теперь широко доступен в виде надстройки к коммерческому плану Microsoft 365. Insights и Learning в настоящее время ограничены общедоступным и частным предварительным просмотром соответственно. Подключения не будут доступны в общедоступной предварительной версии до первой половины 2021 года, а мобильное приложение появится позже в этом году.

У Microsoft есть четкая мотивация для запуска Viva. Если он сможет охватить больше аспектов рабочей жизни, помимо самой работы, компании с большей вероятностью будут придерживаться 365 и Teams вместо того, чтобы переходить на альтернативы, такие как G Suite от Google. Однако это также решает настоящую проблему с удаленной работой. Прямо сейчас компаниям часто приходится полагаться на набор приложений и услуг, чтобы вы всегда были на связи и в курсе. Если Microsoft сможет предложить более элегантный и унифицированный интерфейс, ваш работодатель с радостью заставит вас работать дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft показала технологию голотелепортации.

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Теги: Microsoft, удаленная работа
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