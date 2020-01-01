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Что будет, если заморозить петарду в азоте: Эксперименты

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Сможет ли петарда взорваться после экстремального холода?

Блогеры из It's Mamix решили провести целую серию экспериментов с петардами и жидким азотом.

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Как поведут себя петарды после погружения в жидкий азот и смогут ли они после этого взорваться?

Первые эксперимент показал, что петарда после заморозки не очень хорошо взрывается. Потому пришлось взрывать петарду другой петардой.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить 50 литров жидкого азота в бассейн.

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Теги: видео, эксперименты
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