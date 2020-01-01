Boston Dynamics представил самозаряжающегося робопса Spot

Boston Dynamics дала своей роботизированной собаке преимущество над конкурентами. Или, точнее, руку.

На этой неделе компания мобильной робототехники представила обновления и улучшения для семейства Spot, в том числе пятую конечность, которая привносит новую функциональность в роботизированную собаку, которую она представила для продажи в 2020 году.

До сих пор Spot рекламировался как проворный монитор для коридора, который мог перемещаться по коридорам и лестницам и передавать видео в центр управления на месте.

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Но новый довесок значительно расширяет возможности Spot. Видео, размещенные на этой неделе на веб-сайте Boston Dynamic, показывают, как Spot тянет за рычаги клапана, поворачивает и открывает дверные ручки, поднимает разбросанную по полу одежду и кладет ее в контейнер для стирки, а также перетаскивает цементный блок через дорогу. Он выкопал яму, посадил цветок и точно нарисовал мелом логотип Boston Dynamics на тротуаре парковки.

И в сцене, напоминающей первые видеоролики танцующего Spot после его выпуска в 2018 году, три Spots показаны на впечатляющей демонстрации командной работы.

Boston Dynamics также представила Spot Enterprise, усовершенствованную версию оригинального Spot, которая включает в себя возможность самостоятельной зарядки от прилагаемой док-станции, которая также позволяет Spot загружать данные через соединение Ethernet.

Boston Dynamics сообщила в блоге, что обновление оборудования “обеспечивает большую безопасность, возможности связи и позволяет автономно работать в большем диапазоне“.

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Завершает обновление Scout программное обеспечение, которое позволяет операторам управлять Spot из дома или из любого другого удаленного места. Boston Dynamics заявляет, что это особенно полезно при работе в опасных средах.

Программное обеспечение Scout позволяет пользователям направлять Spot в нужное место, просто нажимая на экран. Встроенные средства предотвращения столкновения гарантируют, что Spot будет двигаться по самому быстрому маршруту, избегая препятствий.

“С момента первого запуска Spot мы тесно сотрудничали с нашими клиентами, чтобы определить, как робот может наилучшим образом поддерживать их критически важные приложения“, - сказал генеральный директор Boston Dynamics Роберт Плейтер. “Наши клиенты хотят надежного сбора данных на удаленных, опасных и динамичных рабочих площадках“.

Обновления были сделаны “с целью упростить регулярное и удаленное выполнение критических проверок, повысить безопасность и операционную деятельность“, - сказал он.

Усовершенствованная камера с 30-кратным оптическим увеличением и тепловизором означает, что Spot может патрулировать нефтяные вышки , например, снимать показания счетчиков, обнаруживать физические отклонения, проверять утечки, перегрев, вибрацию или другие действия, которые могут представлять опасность для инспекторов-людей.

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В настоящее время в компаниях по всему миру работает 400 офисов. Роботы использовались, чтобы уменьшить воздействие на рабочих, ведущих борьбу с эпидемией COVID 19 в Бостоне, разводить овец в Новой Зеландии, контролировать заводы Ford Motors и инспектировать строительные площадки в Лондоне.

“У клиентов во многих отраслях есть предприятия с важным оборудованием, которое в значительной степени не укомплектовано персоналом, и на отправку кого-то для проверки чего-то относительно простого может потребоваться несколько часов“, - сказал Зак Джаковски, главный инженер Spot. “Что они хотят сделать, так это разместить там Spot навсегда. Таким образом, человек, который прикреплен для отслеживания срабатывания сигнала или плановой проверки, может просто позвонить роботу, встать и пойти осмотреться“.

Для тех, кто думает о более приземленных причинах приобретения Spot, просто для компании или, возможно, просто для того, чтобы помочь со всей этой грязной стиркой, лежащей вокруг дома, есть одно предостережение. Цена на Spot составляет 74 500 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Boston Dynamics начала продажи своих робопсов всем желающим.