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Mi 11, подвинься: Названы самые мощные смартфоны января

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Многомесячного лидера тестов подвинули.
Mi 11, подвинься: Названы самые мощные смартфоны января

AnTuTu выпускает ежемесячный отчет о самых эффективных смартфонах Android в начале каждого нового месяца. Поскольку мы вступили в февраль, компания опубликовала отчет за январь 2021 года. Последний отчет ничем не отличается от отчета за декабрь 2020 года, за исключением того, что первое место сменилось новичком.

Как и в предыдущих нескольких ежемесячных отчетах AnTuTu Benchmark по смартфонам Android, на этот раз в списке телефонов среднего класса нет серьезных изменений. Изменения коснулись только флагманских аппаратов.

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Прежде всего, Xiaomi Mi 11 больше не является лучшим смартфоном на базе Android. Он уступил место новому iQOO 7 всего за один месяц. Стоит отметить, что оба работают на совершенно новом Qualcomm Snapdragon 888, а их высококачественные варианты поставляются с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти.

Кроме того, в список попало еще одно новое устройство в виде OPPO Reno5 Pro + 5G . Но поскольку он работает на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 865 , ему удалось занять только пятое место. Как бы то ни было, на данный момент это лучший производитель с указанным чипсетом. 

С другой стороны, список телефонов среднего класса в основном совпадает с упомянутым выше. Только рейтинги среди уже включенных телефонов немного изменились.

Напомним, ранее мы выбрали ТОП-10 самых дорогих телефонов 2021 года.

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Теги: ТОП, смартфоны
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