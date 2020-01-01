Испытана первая оптоволоконная линия на 100 Гбит/с

Этого удалось достичь на уже действующем оборудовании.

Nokia и Vodafone завершили испытание новой широкополосной технологии, которая обеспечивает невероятную скорость 100 гигабит в секунду (Гбит/с) на одной длине волны. Испытание проводилось с использованием тех типов сетей, которые наблюдались на "последней миле" между интернет-провайдером и пользователем, что означает, что в конечном итоге его можно будет развернуть на коммерческой основе.

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Большая часть мира все еще пользуется скоростью Интернета в диапазоне мегабит в секунду (Мбит / с), вплоть до нескольких сотен. В одном из городов США уже был внедрен Google Fiber, где скорость достигает 1 Гбит/с, в то время как такие страны, как Япония и Новая Зеландия, предлагают доступ к 10 Гбит/с.

Хотя эти скорости должны какое-то время удовлетворять наши потребности, спрос постоянно растет, поэтому телекоммуникационные компании, конечно, уже думают о будущем. Инфраструктура, в которой используется оптика со скоростью 25 Гбит/с, ближе к рынку (это понятно), и в этой последней разработке Nokia и Vodafone показали, что эту оптику класса 25G можно настроить на скорость 100 Гбит/с.

Прорыв был сделан с использованием пассивной оптической сети (PON), которая часто используется для обслуживания последней части пути между интернет-провайдером и домом или бизнесом клиента. Команде удалось сжать дополнительные данные на одной длине волны, используя новые методы цифровой обработки сигналов (DSP).

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Другой метод, называемый передачей с гибкой скоростью, группирует модемы (или оптические сетевые блоки, ONU) вместе на основе наличия аналогичных характеристик, таких как потери или дисперсия. Это делает передачу данных более эффективной и снижает время ожидания и потребление энергии.

Команда говорит, что это первый случай использования гибкой скорости передачи в PON, и это показывает, что есть много возможностей для улучшения уже используемой технологии.

Если бы DSP, использованный в этом испытании, получил бы широкое распространение, команда говорит, что скорости 50 Гбит / с и 100 Гбит / с могут стать коммерчески доступными во второй половине этого десятилетия.

Напомним, ранее сообщалось, что целую страну оставили без интернета ради экзаменов.