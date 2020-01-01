Прототип SpaceX Starship SN9 взлетел на 10 км, но разбился при посадке

Новый звездолет взлетел высоко, но не смог приземлиться.

SN9, последний прототип космического корабля SpaceX Starship, совершил испытательный полет с территории компании в Южном Техасе, на побережье Мексиканского залива, недалеко от небольшого поселка Бока-Чика.

Читай также: Готов к полету: SpaceX испытала двигатель Starship

SN9 из нержавеющей стали стартовал в 21:25 по Киеву. Корабль высотой 50 метров, казалось, летел хорошо, последовательно выключая три двигателя Raptor, как и планировалось, достигая заданной высоты около 10 км и выполняя сложный горизонтальный переворот, как во время эксплуатации. возвращение в атмосферу Земли.

Но SN9 не смог достаточно замедлиться или подняться в вертикальное положение для приземления. Машина сильно ударилась о место приземления примерно через 6,5 минут после старта, взорвавшись массивным огненным шаром, как и его предшественник, трехмоторный прототип SN8, 9 декабря.

Испытания SN9

Читай также: SpaceX взорвал бак Starship SN7.1

SpaceX разрабатывает Starship, чтобы доставлять людей и полезные грузы на Луну, Марс и в другие отдаленные места. Система состоит из двух элементов, оба из которых предназначены для полного и быстрого повторного использования: космического корабля под названием Starship и гигантской ракеты, известной как Super Heavy.

По словам основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска, последний Starship будет оснащен шестью Raptors, а Super Heavy будет иметь около 30 двигателей. Звездолет будет достаточно мощным, чтобы спуститься с Луны и Марса, но ему понадобится помощь огромного ускорителя, чтобы стартовать с гораздо более массивной Земли.

Испытания SN9

SpaceX переходит к финальному космическому кораблю Starship с помощью серии все более сложных прототипов. У ранних версий, например, был только один двигатель Raptor, и они отрывались от земли всего на 150 м за короткие тестовые прыжки. SN8 был первой ракетой с тремя двигателями, совершившим первый полет на большой высоте в рамках программы Starship.

Испытания SN9

Читай также: Илон Маск похвастался испытаниями прототипа космического корабля

Этот полет 9 декабря нарушил лицензию Федерального авиационного управления SpaceX на запуск, говорится в заявлении FAA, отправленном сегодня по электронной почте. Это нарушение, о котором впервые сообщил The Verge , привело к расследованию и приостановке испытаний, в результате чего запуск SN9 был отложен до сегодняшнего дня.

Напомним, ранее сообщалось, что прототип звездолета SpaceX взорвался при приземлении.