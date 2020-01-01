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Xiaomi начал блокировать установку сервисов Google на смартфоны

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Это коснулось китайских версий прошивки.
На прошивке MIUI 12.5 перестали устанавливаться сервисы Google
На прошивке MIUI 12.5 перестали устанавливаться сервисы Google
chrome.google.com/

У Xiaomi есть собственная операционная система на базе Android под названием MIUI, и компания регулярно ее обновляет. В последнее время некоторые пользователи MIUI начали сообщать, что не могут установить Google Mobile Services (GMS) на свои смартфоны.

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Ограничения, похоже, появились после выпуска MIUI 12.5. Теперь китайский производитель смартфонов ответил на эти сообщения и сказал, что компания больше не позволяет пользователям устанавливать или загружать приложения GMS из-за соответствия требованиям.

Компания подтвердила, что устройства, которые не поставляются с сервисной структурой Google, не смогут устанавливать приложения GMS. Это неудивительно, поскольку большинство устройств в Китае не поддерживают GMS, так как сервисы Google запрещены в стране.

Хотя Xiaomi не раскрыла список моделей, затронутых этим изменением политики, некоторые пользователи сообщили, что Redmi K30 Ultra и Redmi 10X 5G относятся к тем моделям, которые не поддерживают загрузку приложений GMS.

Примечательно, что ограничения распространяются на устройства на внутреннем рынке компании, то есть в Китае, и пользователи в других регионах должны иметь возможность устанавливать Google Mobile Services, а также соответствующие приложения на свои смартфоны Android.

Напомним, ранее сообщалось, что Google Сообщения перестанут работать на телефонах Huawei.

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Теги: Xiaomi, Google, Android
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