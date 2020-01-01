Молочный ломтик Kinder весом в 210 килограммов: Эксперименты

Хотели бы попробовать такой бисквит?

Блогеры из vanzai сделали гигантский бисквит, как у Kinder. Для этого они поехали в магазин и закупили 840 яиц, 30 кг сахара, 11 кг какао-порошка, пару килограммов разрыхлителя, 25 кг муки и 13 литров масла. И это только тесто.

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На крем понадобилось очень много сгущенки, 18 литров молока, 80 килограммов творога, 200 упаковок агар-агара и 2 кг ванильного сахара.

Что у них получилось - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать ртутную плазму.