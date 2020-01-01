Илон Маск устал от Twitter и решил отдохнуть

Об этом он написал в Twitter.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что устроил перерыв от Twitter.

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В кратком сообщении Маск говорит, что "отключится от Twitter на какое-то время".

Это не первый раз, когда предприниматель делает перерыв в работе с платформой, из-за которой ранее у него возникли проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам в июне 2020 года. Его перерыв в Twitter тогда длился почти три недели.

Перед тем, как покинуть Twitter, он продемонстрировал видео завода Giga Berlin, который после завершения будет производить батареи и силовые агрегаты для Tesla. Он также сказал, что испытания на людях в Neuralink, нейротехнологической компании, которую он основал, могут начаться уже в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Илону Маску запретили писать в Twitter без адвоката.