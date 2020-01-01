ОАЭ хочет ввести космический суд

Орган должен разбираться с коммерческими спорами по космическим зондам и марсоходам.

Объединенные Арабские Эмираты объявили о создании "космического суда" для урегулирования коммерческих споров, поскольку ОАЭ, которые также отправляют зонд на Марс, наращивают свое присутствие в космическом секторе.

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Трибунал будет базироваться в судах Международного финансового центра Дубая (DIFC), независимом арбитражном центре, основанном на общем праве и созданном по инициативе Великобритании.

Космическое право регулируется международными конвенциями и резолюциями, в том числе Договором ООН по космосу, который вступил в силу в 1967 году. Некоторые государства также подписали двусторонние или многосторонние соглашения для регулирования своей космической деятельности.

Однако, хотя до недавнего времени эта область была почти исключительно прерогативой стран и организаций, космос превратился в коммерческую проблему, в которую вовлекается все больше и больше частных компаний.

"Интегрированная космическая отрасль, поддерживаемая человеческими ресурсами, инфраструктурой и научными исследованиями, находится в процессе разработки", - говорится в заявлении главного судьи судов DIFC Заки Азми.

"Космические суды - это глобальная инициатива, которая будет действовать параллельно, помогая построить новую сеть судебной поддержки для удовлетворения строгих коммерческих требований международного освоения космоса в 21 веке".

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Созданные в 2004 году суды DIFC уже привлекают многие иностранные компании к арбитражу своих коммерческих споров, но еще не имеют судов, специализирующихся на космической деятельности частных компаний.

Азми сказал, что по мере того, как космическая торговля становится все более глобальной, сложные коммерческие соглашения, которые ими регулируют, "также потребуют столь же новаторской судебной системы, чтобы идти в ногу со временем".

ОАЭ, в которые входят семь эмиратов, включая Дубай, в последние годы вложили значительные средства в космический сектор.

Отправив своего первого космонавта в космос в 2019 году, страна в прошлом году запустила в сторону Марса зонд под названием "Надежда". Он должен прибыть в пункт назначения на следующей неделе.

Компании и учреждения, расположенные как в ОАЭ, так и за рубежом, теперь будут иметь возможность соглашаться подавать жалобы в трибунал, а в новых контрактах потенциально указывается, что новый "космический суд" будет форумом для разрешения споров.

Напомним, ранее сообщалось. что глава Apple пойдет в суд из-за новой версии iOS.