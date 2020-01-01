Самые красивые и зрелищные опыты по химии: Эксперименты
Такие опыты даже смотреть интересно.
Самые красивые и зрелищные опыты по химии из цикла "Химия".
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Как получить кремний из речного песка, как получить пламя с помощью газа, но без зажигалки, можно ли растворить кремний и стеклянная капля, которую не разбить молотком.
Также в видео: как воспламеняется белый фосфор, «Дыхание дракона», или как самовоспламеняется фосфин, что будет, если заморозить жидким азотом бумагу, как получить кислород и ракетное топливо из чипсов.
Напомним, ранее блогеры показали 18 легких, но интересных экспериментов.
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