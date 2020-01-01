Новый тип маски для лица поможет уничтожить вирусные частицы

Маска фильтрует 99,9% частиц вируса.

Поскольку мир ожидает широкого распространения вакцины, одно из новейших достижений в борьбе с COVID-19 связано с областью, от которой мы, возможно, не ожидали инноваций, - с маской для лица.

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До сих пор большая часть разговоров о масках для лица вращалась вокруг воздухопроницаемости и того, какие типы наиболее эффективны против распространения вируса. Но одна вещь, которую большинство из нас не учло, - это маска, которая может не только блокировать вредоносные вирусные частицы, но и идти дальше и уничтожать их.

Созданный китайской биотехнологической фирмой Innonix Technologies, Respokare использует запатентованную технологию для улавливания, а затем уничтожения вредоносных частиц вирусов и бактерий. В этой многослойной респираторной маске это достигается с помощью комбинации двух различных методов, каждый из которых использует свой слой.

Во-первых, внешний слой маски имеет специальную проницаемую мембрану, которая активно поглощает вирусные частицы, вместо того, чтобы оставлять их на поверхности, где они все еще могут передаваться при контакте (например, при надевании или снятии маски).

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Во-вторых, абсорбированные частицы проникают глубже в маску и встречаются с запатентованным противовирусным слоем, который использует новую стратегию с использованием ионов меди и цинка, чтобы дезактивировать вирусные частицы и сделать их безвредными.

Насколько эффективен Respokare? Важно отметить, что характеристики маски против COVID-19 еще не опубликованы, но при воздействии суррогатных коронавирусов, таких как SARS и MERS, Respokare достигла 99,9% инактивации вирусных частиц в течение одной минуты. И в течение пяти минут маска смогла достичь 99,9% инактивации против пятнадцати различных штаммов гриппа. Так что в качестве дополнительного бонуса Respokare, одобренный FDA, - отличная маска, которую нужно иметь, когда мы приближаемся к сезону гриппа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае для разблокировки смартфона создали маску с ультрафиолетом.