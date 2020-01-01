Распечатает ли принтер изображение на лаваше: Эксперименты
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Принтер – это очень скучная штука, но в руках блогеров он превращается в многофункциональный предмет для экспериментов. Пробовали ли вы засунуть в него что-то кроме бумаги. Да и вообще, почему именно бумага? Ведь на свете столько предметов, похожих на бумагу, почему бы не печатать на них. Вот, например, лаваш, он же такой же тонкий и белый, почему все не используют его? Блогеры взяли и попробовали, да и не только с ним, еще кучу предметов взяли похожих на бумагу.
А еще взяли разные жидкости которые могут печатать вместо чернил.
Напомним, ранее блогеры показали, чем опасна бытовая химия.
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