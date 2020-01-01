NASA готовится к посадке на Марс

Новый марсоход сядет на Красную планету в феврале.

Марсоход NASA "Марс 2020" готовится к посадке в следующем месяце, и начнется серьезная попытка вернуть образцы грунта на Землю.

Космический корабль, запущенный 30 июля 2020 года, должен сесть в кратере Джезеро 18 февраля. Он поместит на поверхность марсоход Perseverance, аппарат, похожий на марсоход Curiosity, который сел в 2012 году, но с другим комплектом. инструментов и других усовершенствований.

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"Все идет очень хорошо. Космический корабль исправен, подсистемы работают номинально, и команда завершает подготовку к посадке (EDL ) и начальным наземным операциям", - сказал Эрик Янсон, директор программы исследования Марса, 27 января на встрече Группы анализа программы исследования Марса (MEPAG).

EDL относится к входу, спуску и посадке, известным как "семь минут страха", когда космический корабль входит в атмосферу Марса и замедляется, чтобы обеспечить безопасную посадку марсохода. Этот процесс похож на то, что использовалось Curiosity, но с некоторыми улучшениями.

Один из них - "триггер дальности", - сказал Аллен Чен, руководитель Mars 2020 EDL, во время брифинга для прессы 27 января. "С триггером дальности мы дали Perseverance возможность самостоятельно решать, когда развернуть парашют в зависимости от того, где она находится", - сказал он, что позволило более точно приземлиться.

Вторая - это относительная навигация по местности, которая дает спускаемому аппарату "глаза и карту", ​​сказал он. Космический корабль будет использовать камеры, чтобы делать снимки местности во время спуска и сравнивать их с бортовой картой. "Как только она выяснит, где находится, она сможет лететь в безопасное место поблизости, еще больше повысив точность приземления".

По словам Чена, обе технологии необходимы для миссии по исследованию кратера Джезеро. "Когда я смотрю на него с точки зрения приземления, я вижу опасность", - сказал он, "например, крутые скалы, песок, валуны и ударные кратеры. Если бы не триггер по дальности и относительная навигация по местности, мы просто не смогли бы добраться до Джезеро".

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Это место заманчиво для ученых, потому что, похоже, оно было озером в ранней истории планеты и может содержать свидетельства прошлой марсианской жизни, сохранившейся в карбонатных отложениях. "Я высоко ценю усилия команды инженеров по доставке нас на опасную площадку посадки", - сказал на брифинге Кен Фарли, ученый проекта "Марс 2020". "Это впечатляющее место посадки".

Ключевой частью миссии будет сбор образцов из кратера Джезеро. Марс 2020 является началом более широкой программы возврата образцов с Марса, в которой Perseverance будет отбирать образцы, которые будут собраны и возвращены на Землю в двух последующих миссиях, запускаемых не ранее 2026 года.

Работа по сбору образцов начнется не сразу. Фарли сказал, что там потребуется некоторое время, чтобы проверить инструменты марсохода, время, которое также будет использовано для проведения летных испытаний Ingenuity, небольшого вертолета, который едет на марсоходе. "Все это займет несколько месяцев, в течение которых наука не будет в центре внимания миссии", - сказал он. "Как только мы закончим этот этап, мы будем готовы к работе".

Ученые проекта также все еще разрабатывают стратегию определения образцов для сбора, учитывая, что в вездеходе всего около трех десятков пробирок для сбора образцов. Майкл Мейер, ведущий научный сотрудник программы исследования Марса NASA, заявил на заседании MEPAG, что 255 человек приняли участие в семинаре по стратегии кэширования на прошлой неделе, а отчет об этих планах должен быть представлен в середине февраля.

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Самые ранние образцы, собранные Perseverance, вернутся на Землю в 2031 году, если предположить, что будущие миссии по возврату образцов с Марса будут запускаться по их текущему расписанию, но Фарли сказал, что ожидание того стоит.

"Образцы вернутся на Землю где-то в 2030-х годах", - сказал он. "После этого они будут анализироваться в течение десятилетий. Это означает, что ученые, которые в настоящее время входят в научную группу Марс 2020, вряд ли будут теми, кто будет анализировать их. Ученые, которые будут анализировать эти образцы, сегодня в школе. Они могут даже не родиться".

Посадка будет немного отличаться от прошлых миссий, в которых была переполненная диспетчерская в Лаборатории реактивного движения, которая разразилась торжествами после получения сообщения об успешных посадках. Продолжающаяся пандемия, сказал Чен, означает, что в комнате будет меньше людей, а также будут установлены перегородки и другое защитное оборудование.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA испытало новый марсоход.