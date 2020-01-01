Экспериментальный планетарный радар сделал невероятные снимки Луны

Луну можно рассмотреть в мельчайших подробностях.

На этом новом радиолокационном изображении отчетливо видны горы, кратеры и извилистая аномалия под названием Хэдли Рилль NRAO

Астрономы сделали новые потрясающие радиолокационные изображения Луны с высоким разрешением, используя экспериментальный инструмент, установленный на наземном телескопе. Это испытание концепции прокладывает путь для более мощного радарного телескопа, который мог бы видеть до Нептуна.

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Новая технология была разработана обсерваторией Грин-Бэнк (GBO), Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO) и Raytheon Intelligence & Space. Новый радиолокационный передатчик был установлен на телескопе Грин-Бэнк (GBT), что позволяет ему передавать радиолокационные сигналы в космос. Отраженные сигналы затем улавливаются массивом очень длинной базовой линии (VLBA), серией радиоантенн, распространенных по всей Северной Америке, и обрабатываются для получения изображений.

В ноябре прошлого года команда провела первое испытание концепции, и результаты оказались невероятными. На крупномасштабном изображении Луны инструмент был достаточно чувствителен, чтобы можно было увеличивать отдельные детали на поверхности, вплоть до объектов размером до 5 м в ширину. Например, недалеко от места посадки миссии Аполлона-15 можно ясно увидеть древнюю лавовую трубку по имени Хэдли Рилль, извивающуюся по ландшафту, в окружении гор и проходящую мимо кратера под названием Хэдли С.

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Основываясь на этом тесте, команда теперь планирует разработать радарную систему мощностью 500 кВт, которая сможет отображать объекты дальше в Солнечной системе. В конечном итоге, говорят исследователи, этот радиолокационный телескоп нового поколения можно использовать для получения изображений с высоким разрешением объектов, находящихся на таких удаленных местах, как Уран и Нептун.

"Запланированная система станет шагом вперед в радиолокационной науке, позволяя получить доступ к невиданным ранее особенностям Солнечной системы прямо здесь, на Земле"», - говорит Карен О'Нил, директор участка обсерватории Грин-Бэнк.

Напомним, ранее сообщалось, что найдено идеально место для телескопов на Земле.