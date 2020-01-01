Xiaomi создала беспроводную зарядку на расстоянии

Заряжать смартфоны можно будет за метры от устройства.

За последние несколько лет Xiaomi была одной из немногих компаний, задающих темп с точки зрения новых технологий. Например, Mi MIX был телефоном, который вызвал увлечение безрамочным дизайном. Xiaomi также доказала, что является одним из пионеров в области технологий зарядки, объявив о своей технологии беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Сегодня он поднял его на новый уровень с технологией Mi Air Charge, которая позволяет заряжать несколько устройств одновременно без использования кабелей или подставки для беспроводной зарядки.

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Xiaomi заявляет, что в ее запатентованной технологии Mi Air Charge используется специальное устройство в форме башни / коробки, которое использует технологию формирования луча для отправки миллиметровых волн непосредственно на устройство. Эти волны преобразуются в электрическую энергию, которая заряжает устройство.

Говорят, что башня имеет 5 фазовых антенн, которые помогают определять местоположение смартфона (или совместимого устройства) в комнате за миллисекунды. Он также имеет 144 диаграммы направленности антенны, которые передают миллиметровые волны.

Сам телефон оснащен двумя антенными решетками, похожими на те, что есть в зарядном устройстве, но намного меньше по размеру. Первый - это радиомаяк, который связывается с зарядной вышкой, а второй - это приемная антенная решетка, состоящая из 14 антенн, которые принимают миллиметровые волны, которые затем преобразуются в электрическую энергию через специальную схему и используются для зарядки устройства.

Xiaomi выпустила короткое видео, демонстрирующее новую технологию в действии. Видео также дает нам лучшее представление о коробочном устройстве, стоящем за технологией.

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Xiaomi заявляет, что на данный момент технология Mi Air Charge поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств на большом расстоянии при максимальной мощности 5 Вт (на устройство). Хотя это намного медленнее, чем его беспроводная технология 80 Вт для телефонов, главная цель Xiaomi, похоже, не в телефонах, а в устройствах меньшего размера и бытовой технике.

Согласно сообщению Weibo Адама Цзэн Сюэчжуна, нового главы мобильного подразделения Xiaomi, сменившего Лин Бина в прошлом году, в будущем планируется зарядить носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры, с помощью технологии Mi Air Charge Technology. Также ожидается, что он сможет питать другие небольшие домашние устройства, такие как колонки и настольные лампы. Конечная цель - устранить необходимость в проводах, которые стали угрозой для большинства домашних хозяйств.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит портативный аккумулятор на 20000 мАч.