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Xiaomi создала беспроводную зарядку на расстоянии

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Заряжать смартфоны можно будет за метры от устройства.
Беспроводная зарядка Mi Air Charge
Беспроводная зарядка Mi Air Charge
xiaomi

За последние несколько лет Xiaomi была одной из немногих компаний, задающих темп с точки зрения новых технологий. Например, Mi MIX был телефоном, который вызвал увлечение безрамочным дизайном. Xiaomi также доказала, что является одним из пионеров в области технологий зарядки, объявив о своей технологии беспроводной зарядки мощностью 80 Вт. Сегодня он поднял его на новый уровень с технологией Mi Air Charge, которая позволяет заряжать несколько устройств одновременно без использования кабелей или подставки для беспроводной зарядки.

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Xiaomi заявляет, что в ее запатентованной технологии Mi Air Charge используется специальное устройство в форме башни / коробки, которое использует технологию формирования луча для отправки миллиметровых волн непосредственно на устройство. Эти волны преобразуются в электрическую энергию, которая заряжает устройство.

Говорят, что башня имеет 5 фазовых антенн, которые помогают определять местоположение смартфона (или совместимого устройства) в комнате за миллисекунды. Он также имеет 144 диаграммы направленности антенны, которые передают миллиметровые волны.

Сам телефон оснащен двумя антенными решетками, похожими на те, что есть в зарядном устройстве, но намного меньше по размеру. Первый - это радиомаяк, который связывается с зарядной вышкой, а второй - это приемная антенная решетка, состоящая из 14 антенн, которые принимают миллиметровые волны, которые затем преобразуются в электрическую энергию через специальную схему и используются для зарядки устройства.

Xiaomi выпустила короткое видео, демонстрирующее новую технологию в действии. Видео также дает нам лучшее представление о коробочном устройстве, стоящем за технологией.

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Xiaomi заявляет, что на данный момент технология Mi Air Charge поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств на большом расстоянии при максимальной мощности 5 Вт (на устройство). Хотя это намного медленнее, чем его беспроводная технология 80 Вт для телефонов, главная цель Xiaomi, похоже, не в телефонах, а в устройствах меньшего размера и бытовой технике.

Согласно сообщению Weibo Адама Цзэн Сюэчжуна, нового главы мобильного подразделения Xiaomi, сменившего Лин Бина в прошлом году, в будущем планируется зарядить носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры, с помощью технологии Mi Air Charge Technology. Также ожидается, что он сможет питать другие небольшие домашние устройства, такие как колонки и настольные лампы. Конечная цель - устранить необходимость в проводах, которые стали угрозой для большинства домашних хозяйств.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит портативный аккумулятор на 20000 мАч.

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Теги: видео, Xiaomi, зарядка
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