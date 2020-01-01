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Тренды YouTube: Речь Алексея Навального в суде и Отец Милохиных

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В тренде - политика и ТВ-шоу.

ОТЕЦ МИЛОХИНЫХ: СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА ЮНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ

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Журналисты попытались склеить из осколков настоящего и прошлого судьбу мальчиков, ставших знаменитыми вопреки всему. Что помнят о своих биологических родителях Илья и Даня Милохины? Их бросила родная мать, как выясняется, просто оставила в кабинете местного депутата. Какую роль в их судьбе сыграл родной отец? 

Речь Алексея Навального в суде 28 января

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Российский оппозиционер Алексей Навальный обратился к своим сторонником из СИЗО. Он призвал 31 января выходить всех на центральные улицы городов и не оставаться в стороне.

Напомним, ранее в тренды попали WoT Blitz и Динамо Киев - Сборная Иордании.

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Теги: видео, тренды YouTube
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