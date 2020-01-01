Apple запатентовал перископический зум-объектив для будущего iPhone

Пока неизвестно, в какой именно версии iPhone она появится.

Хотя ранее ходили слухи, что Apple в прошлом году включит в свои iPhone перископический зум-объектив, компания еще не выпустила смартфон со специальной камерой с возможностью увеличения. Но похоже, что технология все еще находится в разработке, поскольку компания запатентовала "модуль перископической камеры".

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Согласно отчету PatentlyApple, сегодня (29 января 2021 г.) Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало новую заявку на патент. В документах говорится, что изобретение гиганта из Купертино касается технологии складной камеры с диапазоном от 85 до 165 мм. Эту сложенную камеру, возможно, можно было бы использовать в модуле камеры небольшого форм-фактора. Запатентованная камера имеет два складывающихся световых элемента и систему линз, расположенную между этими двумя элементами.

Патент Apple patentlyapple.com

Кроме того, сама система линз может быть независимой от элементов складывания света и может также включать в себя ограничитель диафрагмы и линзовый элемент с преломляющей способностью, установленный в оправе линзы. Проще говоря, система камеры может предложить превосходные возможности оптического масштабирования в сочетании с дополнительными функциями цифрового масштабирования. Мы можем ожидать, что эта технология появится в будущих iPhone, хотя в настоящее время неизвестно, будет ли новый объектив камеры поставляться с линейкой iPhone 2021 года.

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Примечательно, что в патентном документе также добавлено, что этот объектив камеры не ограничивается только iPhone, и мы даже можем увидеть его дебют в "системе персонального компьютера, настольном компьютере, ноутбуке, ноутбуке, планшете или планшете, планшете или нетбуке, мэйнфрейм компьютерная система, карманный компьютер, рабочая станция и многие другие подобные устройства". Это означает, что на данный момент это может быть просто патент Apple, чтобы покрыть все патентные базы. Так что следите за обновлениями.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала смартфон с двумя экранами.