Во всем мире используется более миллиарда iPhone

Это число активных смартфонов Apple.

Ни для кого не секрет, что iPhone от Apple чрезвычайно популярен, но мы считаем, что это значительная веха, когда генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что на данный момент активная база установки iPhone составляет более 1 миллиарда, а точнее 1,65 миллиарда. по всему миру. Кук также сообщил, что это больше, чем в предыдущем году, когда было 1,5 миллиарда устройств.

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Обратите внимание, что эта цифра не столько iPhone продано Apple с момента выпуска первого смартфон, а то, сколько устройств сейчас находится на рынке и активно используется. Что касается общего количества проданных iPhone, отчет за 2020 год показал, что на сегодняшний день Apple продала около 2,2 миллиарда iPhone.

Данные по смартфонам

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Кук также сообщил, что, несмотря на напряженность в США и Китае и казалось, что некоторые клиенты отказываются от iPhone в пользу Huawei, Китай продолжает оставаться крупным рынком. Сообщается, что общий объем продаж в Китае вырос на 57% до ошеломляющих 21,31 миллиарда долларов. Кук также сообщил, что два из трех самых продаваемых смартфонов в городах Китая принадлежат iPhone.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple создает складной iPhone.