Тренды YouTube: WoT Blitz и Динамо Киев - Сборная Иордании

В тренде - спорт и игра.

КМ. ДИНАМО Київ - Збірна ЙОРДАНІЇ

Читай также: Тренды YouTube: Лига Смеха и Почти бывшие

В воскресенье, 24 января, состоялся третий контрольный матч киевского "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Соперником подопечных Мирчи Луческу стала национальная сборная Иордании, которая готовится к решающим матчам квалификации на ЧМ-2022.

В стартовом составе на игру Мирча Луческу выпустил таких футболистов: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Родригес, Супряга.

WoT Blitz. Обзор обновления 7.6

Читай также: Тренды YouTube: Моя первая игра и Читаю старые переписки

Обновление 7.6 сделает World of Tanks Blitz ещё немного лучше. Приятные изменения ожидают командиров TOG II*, ARL V39, Jagdpanther и ряда других машин. Любители снимать впечатляющие танковые видео на ПК получат новый инструмент – свободную камеру в реплеях. Хорошие новости ждут и клановых игроков.

Напомним, ранее в тренды попали вся правда о маме Дани Милохина и Винник в шоу Маска.