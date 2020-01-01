Тренды YouTube: WoT Blitz и Динамо Киев - Сборная Иордании
КМ. ДИНАМО Київ - Збірна ЙОРДАНІЇ
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В воскресенье, 24 января, состоялся третий контрольный матч киевского "Динамо" на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Соперником подопечных Мирчи Луческу стала национальная сборная Иордании, которая готовится к решающим матчам квалификации на ЧМ-2022.
В стартовом составе на игру Мирча Луческу выпустил таких футболистов: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Де Пена, Родригес, Супряга.
WoT Blitz. Обзор обновления 7.6
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Обновление 7.6 сделает World of Tanks Blitz ещё немного лучше. Приятные изменения ожидают командиров TOG II*, ARL V39, Jagdpanther и ряда других машин. Любители снимать впечатляющие танковые видео на ПК получат новый инструмент – свободную камеру в реплеях. Хорошие новости ждут и клановых игроков.
Напомним, ранее в тренды попали вся правда о маме Дани Милохина и Винник в шоу Маска.
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