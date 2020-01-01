Facebook хочет уменьшить политический контент в ленте новостей

Цукерберг рассказал о планах на 2021 год.

Марк Цукерберг говорит, что Facebook думает о новых способах сделать политический контент менее заметным на своей платформе, и что для этого компания может вносить изменения в новостные ленты пользователей.

Комментарии прозвучали во время ежеквартального отчета о доходах Facebook, который Цукерберг начал с обсуждения своих приоритетов на 2021 год.

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"Люди не хотят, чтобы политика и борьба взяли верх над их опытом", - сказал Цукерберг. Он также сказал, что компания навсегда откажется от алгоритмических рекомендаций для групп, занимающихся политическими и социальными проблемами. Компания приостановила рассмотрение предложений в преддверии президентских выборов 2020 года, но теперь Цукерберг заявляет, что сделает изменение постоянным во всей своей платформе, а не только в Соединенных Штатах.

Цукерберг не уточнил, как именно Facebook может настраивать новостную ленту, и не уточнил, как она будет определять, что он считает "политическим". Он поспешил указать, что он по-прежнему привержен "свободному выражению мнения" и не хочет ограничивать возможность пользователей выражать политические взгляды, но что компания будет отвечать на "отзывы" пользователей, указывающие, что политический контент непопулярен.

Конечно, споры о политике были основой новостных лент большинства пользователей на протяжении большей части 15-летнего существования Facebook. И неясно, насколько Facebook сможет влиять на поведение своих пользователей, многие из которых уже верят, что компания подвергает цензуре точки зрения, с которыми она не согласна.

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Но это еще один признак того, что Facebook хочет снизить температуру на своей платформе после выборов 2020 года и последующего насилия в Вашингтоне. Facebook подвергся критике за роль, которую его платформа сыграла в беспорядках у Капитолия США.

Вот полные комментарии Цукерберга о политических группах и содержании в ленте новостей:

"Поскольку мы продолжаем уделять этому внимание, нам необходимо убедиться, что сообщества, с которыми люди общаются, являются здоровыми и позитивными. Это то, на чем мы сейчас сосредоточились. Один из способов, конечно, сделать это - уничтожать группы, которые нарушают наши правила в отношении таких вещей, как насилие или язык вражды. В сентябре мы рассказали, что только за последний год удалили более 1 миллиона групп. Но есть также много групп, к которым мы не можем побуждать людей присоединяться, даже если они не нарушают нашу политику.

Например, мы перестали рекомендовать гражданские и политические группы в США перед выборами. Мы продолжаем дорабатывать, как это работает, но теперь мы планируем в долгосрочной перспективе не допускать участия гражданских и политических групп в рекомендациях и расширять их во всем мире. Чтобы быть ясным, это продолжение работы, которую мы проводим в течение некоторого времени, чтобы снизить температуру и предотвратить разногласия и сообщества.

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В том же ключе мы также в настоящее время рассматриваем шаги, которые мы могли бы предпринять, чтобы уменьшить количество политического контента в ленте новостей. Мы все еще работаем над оптимальным способом сделать это. И чтобы внести ясность, конечно, мы по-прежнему будем позволять людям участвовать в политических группах и обсуждениях, если они захотят. Часто они могут быть важными и полезными. Это могут быть способы организовать массовые движения, выступить против несправедливости или учиться у людей с разными точками зрения. Итак, мы хотим, чтобы эти обсуждения продолжались. Но один из главных откликов, которые мы сейчас слышим от нашего сообщества, заключается в том, что люди не хотят, чтобы политика и борьба завладели их опытом использования наших услуг".

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook уличили в передаче данных 60 компаниям.